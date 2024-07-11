駐外3高官遭爆自肥 林佳龍允處理

外交部長林佳龍（記者叢昌瑾攝）

2024/07/11 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕週刊爆料指控我國駐WTO代表羅昌發、駐斐濟代表陳盈連、駐美代表處副組長魏月涵三名外交高官濫權自肥。對此，外交部長林佳龍承諾，外交部都會處理檢舉與爆料，也非常重視個案涉及公款私用、貪瀆等問題，目前已經將針對陳盈連的調查結果送至廉政署，並將陳調回國。

駐斐濟代表陳盈連調回國 調查結果已送廉署

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週刊爆料，羅昌發讓下屬處理妻子交辦事項，一度為了安撫妻子，揚言解聘駐館雇員；陳盈連用公款購買電視盒、喇叭、高階耳機等物品私用，有疑慮項目多達八十八項、金額共計約新台幣六十萬元；魏月涵遭控霸凌下屬。

林佳龍昨下午受訪表示，若有檢舉或爆料，外交部都會處理，並請外館調查、說明，雖然許多爆料沒有具名，但外交部都很重視。

林佳龍指出，第一線外館都面臨很大的外交戰壓力，外館內部管理、領導統御應該要做好，若有違法，外交部一定會辦理，部分會涉及制度改革。

制度改革方面，林佳龍說明，他上任後針對採購制度訂定比價機制、分層核定規範，讓外館有所依循。

針對陳盈連遭爆料公款私用，林佳龍說，他上任後已展開詳細調查，並將調查結果移送廉政署，也將陳盈連調回國，釐清事件經過。

林佳龍也呼籲，外館有相關問題，可以寄信至「部長信箱」，或由內部管道申訴，他們一定會保密，且具體調查、不會護短；對於錯誤爆料，也希望經過澄清後，不要影響外館工作事宜。

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