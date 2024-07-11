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國防創新小組 顧立雄：以有限資源 引進成熟裝備

國防部長顧立雄昨表示，「國防創新小組」不是學美國的國防高等研究計畫署（DARPA），那些次世代未來戰機等武器做不來，我們做得來的就是以有限資源引進成熟裝備或系統技術，快速形成戰力。（記者王藝菘攝）

國防部長顧立雄昨表示，「國防創新小組」不是學美國的國防高等研究計畫署（DARPA），那些次世代未來戰機等武器做不來，我們做得來的就是以有限資源引進成熟裝備或系統技術，快速形成戰力。（記者王藝菘攝）

2024/07/11 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部參考美國成立「國防創新小組」，已於今年二月成立並轄屬整評司。國防部長顧立雄昨表示，創新小組不是學美國的國防高等研究計畫署（DARPA），那些次世代未來戰機等武器做不來，我們做得來的就是以有限資源引進成熟裝備或系統技術，快速形成戰力。

評估整合中科院研發工作

顧立雄昨赴立法院外交及國防委員會報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」並備詢。

民進黨立委羅美玲詢問，創新小組是否會和中科院重複？顧說，創新小組並無研發能量，是做民間科技調研、媒合的橋樑。國防部整合評估司有個電腦模擬系統，會研究出較佳之戰術戰法與行動方案，並導入適合形成不對稱作戰優勢的武器或系統。

顧立雄指出，創新小組成立後，中科院研發不但不會弱化，而是應會隨評估結果，進行整合工作，或是提升技術備便水準等級至量產目標。

顧立雄在答覆國民黨立委黃仁質詢時也表示，有人一開始認為創新小組是學美國的DARPA，這些次世代未來戰機等武器我們是做不來，我們做得來的就是以有限資源引進成熟裝備或系統技術，快速形成戰力。

中科院院長李世強回答民進黨立委陳冠廷質詢時說，未來新式裝備量產的第一批和最後一批，會不斷引進成熟技術進行性能提升，不會從頭到尾都一樣。

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