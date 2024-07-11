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山東艦西太平洋航訓 顧立雄：國防部充分掌握

國防部長顧立雄昨在立法院受訪表示，中國海軍航空母艦「山東號」非經過巴士海峽，而是經過更南邊的巴林塘海峽航向西太平洋。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

國防部長顧立雄昨在立法院受訪表示，中國海軍航空母艦「山東號」非經過巴士海峽，而是經過更南邊的巴林塘海峽航向西太平洋。（圖取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

2024/07/11 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕中國航空母艦「山東號」現身西太平洋，引發關注。國防部長顧立雄昨在立法院受訪表示，我方確實掌握，山東艦並非經過巴士海峽，而是經過更南邊的巴林塘海峽航向西太平洋，相關航訓狀況，國防部都透過監偵手段充分的掌握。

37架共機出海 配合聯訓

國防部昨公布共軍動態，自上午五時廿分起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6、空警-500及無人機等各型主、輔戰機計卅七架次出海活動。其中卅六架次逾越台海中線及其延伸線，經我南部及東南空域赴西太平洋，配合山東號航艦執行「海空聯訓」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

日本防衛省統合幕僚監部前日發佈新聞稿指出，共軍山東號航空母艦及一艘○五五驅逐艦、一艘○五二Ｄ驅逐艦及一艘○五四Ａ護衛艦於宮古島東南方約五二○公里處航行，但未指明其航跡。

此外，統合幕僚監部昨亦發布，有兩艘俄羅斯海軍護衛艦八日從對馬海峽南下，九、十日被監測通過與那國島和石垣島間，中俄海軍距離逐漸接近。

美國國家情報總監海恩斯五月曾說，首次見到中俄針對台灣問題聯合軍演，台海是中國希望與俄羅斯合作的區域，需要多加注意。

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