美參院軍委會提交2025國防授權法 助台設應變軍事儲備

美國聯邦參議院軍事委員會八日提交二○二五財政年度的《國防授權法》，法案要求美國國防部為台灣設立一個地區應變軍事儲備。圖為二○二二年八月空軍花蓮基地F16V戰機潛力裝掛，秀出美製魚叉飛彈、響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈。（美聯社）

2024/07/11 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦參議院軍事委員會八日正式將二○二五財政年度的《國防授權法》（NDAA）提交參院全院審議，由全體參議員對法案進行辯論和表決。這項總金額達九一九九億美元（約卅兆台幣）的法案，內容包括支持台灣安全，以及旨在抗衡中國擴張行動的相關條文。

法案支持台灣 抗衡中國侵略

美國之音（VOA）報導，《二○二五財政年度國防授權法》厚達一一九七頁，其中包括許多強化美國長期競爭力、戰場現代化、建立美軍戰鬥實力，與加強國際安全合作的內容。在軍事委員會發布的法案綱要中，涉及印太地區部分包括「加強美國的同盟網絡」、「強化美軍態勢」、「支持台灣」，以及「抗衡中國侵略」等內容。

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綱要提到，法案要求美國國防部為台灣設立一個地區應變軍事儲備的多年計畫；確保台灣與美國國防工業戰略保持一致，以便擴大全球防務生產、提高供應鏈安全與韌性，並滿足台灣防衛需求。

軍工合作對象 考慮納入台灣

據報導，法案涉及台灣的部分，包括要求美國國防部長在二○二五年三月一日前，就建立美台軍事創傷照護與研究夥伴關係，尋求與台灣適當官員接觸；要求國防部長在法案生效後九十天內，就落實《二○二三財年國防授權法》規定，為台灣設立地區應變軍事儲備的長年支持活動提交報告；考慮將台灣納入加強軍事工業合作的對象；以及要求美國國防部長在法案生效後一八○天內，與台灣適當官員接觸，以「部署能力，為台灣軍隊和美國印太司令部提供共同運作的願景」。

協調跨區域合作 對抗共軍挑釁

法案還要求五角大廈提出跨地區策略以揭露中國人民解放軍的惡意活動；要求每一個地理區域的作戰司令部指定領導部門，以協調跨區域合作，對抗解放軍的惡意活動。

聯邦眾議院全院已於六月十五日通過《國防授權法》，核准的金額為八八三七億美元，也包含支持台灣安全防衛、加強美台軍事合作，以及抗衡中國惡意影響的條文。參院通過法案後，還需要與眾院協調，取得文字上的一致。在兩院分別通過相同版本後，法案才能呈交總統拜登簽署成法。

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