漢光演習將驗證》軍方公布交戰規則 律定用武對象

圖為本次漢光演習驗證ROE小卡之背面範例。（國防部提供）

2024/07/10 05:30

ROE攜行卡 載明發動攻擊4原則、軍事必要性等普世價值

〔記者吳哲宇／台北報導〕今年漢光演習驗證重點，包括去中心化指管及交戰規則（ROE），國防部昨首次公布ROE小卡範例。國防部法律司人權保障處長余健昌少將表示，交戰規則攜行卡設計邏輯是律定官兵可攻擊、交戰及應保護對象；至於特殊交戰規則，則是授權給所有作戰部隊的第一線官兵，依其單次任務及個人任務填選。

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國防部公布ROE小卡範例

國防部昨舉行「漢光四十號實兵演練及萬安四十七號演習」說明記者會，並公布「部隊交戰規則攜行卡」範本。正面載明「你可以對誰發動攻擊」、「除敵軍之外，你可以與誰交戰」、「你可以使用武力保護的對象」及「部隊特定任務交戰規則」四大原則；背面則有「軍事必要性」、「區別原則」、「比例原則」及「人道╱不必要的痛苦」等普世價值。

提醒官兵注意國際人道法

媒體詢問ROE小卡的設計邏輯及法律位階。余健昌說明，正面律定官兵可攻擊、交戰及應保護對象，目前是由國家所需制定；背面則是指引武裝衝突法或國際人道法普世原則，提醒官兵在作戰時，應注意到國際法的應注意事項。至於特殊交戰規則，則是授權給所有作戰部隊的第一線官兵，依其單次任務及個人任務填選。

媒體詢問，本次演習驗證重點之一接戰小卡，其規定保護對象是否包含戰地記者？國防部作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將表示，ROE小卡是針對戰時情況，明確律定對象為戰鬥員本人、國軍成員、指定關鍵基礎設施、戰俘和被拘留者。延伸對象則會依戰時情況，由法律司與作計室研議提供。

余健昌說明，現已將ROE接戰小卡正名為「交戰規則攜行卡」，戰地記者身分由於不是從事戰鬥的人員，因此會列入平民保護對象，至於是否納入會在各項演習檢討驗證。

余健昌補充，交戰規則攜行卡為何有比例原則，是因為某些軍事行動在必要情況下需要攻擊敵軍，可能無法避免對平民造成損害，因此國軍必須進行附帶損害評估，但這是指敵軍對我方攻擊時，必須要作出的行為。

董冀星說，目前以持續性教育推廣ROE小卡，六月份就已編成推廣小組，藉由推廣人員至各單位，尤其是旅級單位，督導單位交戰規則攜行卡如何製作、是否符合基本要求等；此次記者會展示的是範例，各部隊會針對各自任務及作戰環境，設計不同規則的交戰規則攜行卡。

圖為本次漢光演習驗證ROE小卡之正面範例。（國防部提供）

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