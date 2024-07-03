替郭台銘連署賄選 范成連 一審重判四年

國民黨前中常委范成連被控替獨立參選總統的郭台銘收購連署書，新竹地院依總統副總統選罷法交付賄賂罪判刑四年。（資料照）

2024/07/03 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨前中常委范成連被控與同黨的新竹縣新埔鎮民代表會主席王增基，共同替獨立參選總統的郭台銘以每份四百元代價收購連署書，新竹地院依總統副總統選罷法交付賄賂罪判刑四年，併科罰金四百萬元、褫奪公權八年，賄賂五百廿萬元沒收；王增基判刑一年八月，併科罰金一百八十萬元，緩刑五年，應向公庫支付五百萬元、褫奪公權六年。

法官調查，范成連為國民黨中常委（現遭開除黨籍），且為世界客屬總會理事長及中國京明光電照明集團董事長，知悉鴻海集團創辦人郭台銘欲與賴佩霞獨立參選正副總統，為使郭順利完成連署，去年九月四日前往新埔鎮褒忠亭義民廟參與「義民節祭祀大典」，與王增基等人共同為郭站台，並全權處理新竹地區連署工作。

請繼續往下閱讀...

去年十月，范成連開車到王增基經營的加油站內，要求王以每份四百元代價募集連署書，當場交付現金一百六十萬元給王作為賄賂之用，並陸續提供四千份空白連署書、連署原子筆、手電筒等贈品；去年十月七日王說錢已經用光，范再加碼八十萬元。最後總計募得三五一○份連署書，其中兩千份由范自行收回，其餘交給郭台銘新竹縣連署總站。

本案調查時，范矢口否認有對連署人交付賄賂犯行，辯稱給錢是做連署站的行政開支。法官認為賄選行為破壞選舉公正性，敗壞選舉純正風氣，被告二人無視法規禁令，妨害總統副總統選舉連署公正、公平與純潔，戕害民主政治健全發展，應予譴責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法