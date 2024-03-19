藍籲蔡登太平島 「可能只有北京會呼應」

中共解放軍高度關注我太平島周邊情勢，藍營多次喊話要總統蔡英文卸任前親登太平島，涉外人士表示，讓國家元首站上高風險第一線，令人不可思議。（資料照翻攝）

2024/03/19 05:30

〔記者陳昀、林欣漢／台北報導〕中共解放軍高度關注我太平島周邊情勢，藍營卻數度要求蔡總統親登太平島宣示國土主權。涉外人士昨表示，太平島主權屬於我國無庸置疑，但主張讓台灣元首登島，參與升高區域情勢，恐怕只有北京當局會表達正面肯定；呼應此主張、讓自己國家元首站上高風險第一線，令人感到不可思議。

涉外人士：

參與升高區域情勢

在菲律賓和中國之間因南海爭端而使緊張局勢升高之際，美國國務卿布林肯預計今天會晤菲律賓總統小馬可仕，藍營卻多次要求蔡英文親登太平島宣示國土主權，立院國民黨團今天也將召開「蔡英文登太平島宣示主權有這麼難？」記者會。

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涉外人士表示，太平島主權屬於中華民國，我國對太平島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，無庸置疑。然而，北京在南海不斷單邊升高區域情勢，台灣做為區域負責任的一員，持續與友盟國家協力穩定區域現狀，參與升高區域情勢的作為，只會讓北京得利。

國民黨籍立法院副院長江啟臣昨則在臉書發文表示，期待蔡總統親登太平島，團結中華民國，展現寸土不讓的決心。國民黨立委賴士葆表示，很希望蔡總統至少比照馬英九卸任前到太平島宣示主權，蔡喜歡講「中華民國台灣」，太平島還有機場跑道，當然應該去。

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