潛艦可望一次造完7艘》後續艦未納今年度國防預算

準總統賴清德支持潛艦國造態度明確，可望一次造完七艘後續艦。（資料照）

2024/03/19 05:30

〔記者洪臣宏、楊堯茹／綜合報導〕首艘國造潛艦「海鯤號」泊港測試（HAT）還在進行，但準總統賴清德支持潛艦國造態度明確，主張一次造完七艘後續艦，引發討論。「海鯤號」總經費要價為四九三．六億元，扣除興建廠房、相關技術授權等費用，原型艦直接成本為二五六億元，軍方內部估算，後續第二艘成本將是原型艦的八成、約兩百多億元，但未納入今年度國防部預算編列。

第二艘成本估兩百多億

「海鯤號」原型艦預算編列的年度是從一一三年度到一一四年度，分別為卅九．三億元（包括原型艦先期優化作業：含工程分析、模擬及評估）以及廿五．六億元，但其中並未編後續艦預算。

請繼續往下閱讀...

賴清德五月廿日才正式就職，後續艦預算若要納進明年度國防部預算，還要加快腳步。

根據一一三年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，原型艦總經費四九三．六億元，國外支應項目包括：外購潛用物料、外購戰系裝備、船廠外籍技協、海軍顧問團隊以及軍售重型魚雷在內，比率為六十二％（三○七．一一億元），其中軍售重型魚雷的比率為預算總額度的五％。國內支應項目則為卅八％、一八六．五一億元，包括船廠人力費、國內裝備、潛用鋼材、戰系自供裝備、潛艦專用廠房及海軍庫儲設施，再加上國內物料款、人力款。

台船對一次造完艦相當期待。據了解，海鯤號從開工迄今已經四年，其中潛艦壓力殼前兩年造好後，建造壓力殼相關人員即處於低負荷或零負荷狀態，因此被派去協助其他工作。

外界評估每艘後續艦經費約為兩百億元，台船認為還得考量通膨率、造艦材料成本浮動等複雜因素，即使是一次造完潛艦，其實每艘潛艦造價還是可能不同，但幾乎可以確定的是造艦期程會縮短。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法