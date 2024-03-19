美國會台灣連線共同主席：美對台軍售 須加快步伐

美眾議院「國會台灣連線」共同主席眾議員狄亞士巴拉特強調，美國對台軍售必須加快步伐。（中央社資料照）

2024/03/19 05:30

〔國際新聞中心、記者陳昀／綜合報導〕面對中國這個「全世界最大、最富有的法西斯獨裁國家」，美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席、共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）強調，美國對台軍售必須加快步伐，「我們必須更加積極。台灣希望能夠自衛」。

台灣希望能夠自衛 需要美國的裝備

事實上，美國眾議院外國軍事銷售（FMS）「老虎小組」二月七日曾公布報告，美國軍售交付延遲情況嚴重，光台灣部分，已獲美國國會同意、卻未完成的武器採購就有十九項，總額達二二○億美元（約六九五六億台幣），部分要延遲至二○二七年或更晚交付，有些軍售案甚至未指定預計交付日期。

請繼續往下閱讀...

美國之音三月十三日專訪曾在今年初訪台的狄亞士巴拉特，他也是眾院撥款委員會國務院、對外運作和相關項目小組委員會主席。狄亞士巴拉特指出，「台灣是自由和民主的燈塔」，「我們在那裡看到了民主的生動色彩」，「台灣正在盡其所能阻止中國共產黨做出蠢事。但我們這邊還能做得更多。」

狄亞士巴拉特說，中國是世界上一個「非常危險的角色」，有著雄心勃勃的目標，「我認為對台軍售必須加快步伐…他們不要求美國駐軍。他們要求的是美國的裝備。」

蔡：國軍用行動展現 守護國家決心

此外，總統蔡英文昨接見「中華民國一一三年旅美加空軍子弟返台致敬參訪團」時表示，現在台灣和美國無論在經貿、產業、外交，都有更緊密互動，台美之間的堅實友誼，也需要我們每個人持續共同努力，讓區域安全獲得正向發展。

蔡英文強調，過去這幾年，台灣推動各項國防改革，在國防自主上，也逐漸看見成果，像是台灣自製「勇鷹號」已經交機廿七架，國艦國造的「海鯤軍艦」也完成下水典禮，國軍積極和國際上民主夥伴加強交流合作、汲取實戰經驗，用行動告訴全世界我們守護國家的決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法