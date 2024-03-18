「太陽花」10年 我出口屢創新高

太陽花學運屆滿十週年，台灣對中國經貿依存度劇降，出口總值屢創新高。（資料照）

2024/03/18 05:30

對中國經貿依存度劇降

〔記者鄭琪芳／台北報導〕太陽花學運屆滿十週年，台灣對中國經貿依存度劇降，但經濟表現卻脫胎換骨，二○二一年經濟成長率高達六．六二％、創十一年新高，出口總值首度飆破四千億美元，二○二二年出口總值更達四七九四億美元、續創史上新高，當年台灣人均GDP超車南韓，為暌違廿年首見。

前年人均GDP超車南韓 暌違20年首見

根據統計，台商對中國投資占海外投資比率，二○一○年飆至八十三．八％的高峰，二○一四年也有五十八．五％，但二○二三年降至十一．四％、創卅年新低。此外，過去我國對中港出口比重逾四成，二○二二年跌破四成，今年一至二月更降至卅一．二％、創廿二年最低，對美國出口占比則攀升至廿二．六％、創廿四年新高，對東協出口占比十九．五％、創歷年新高。

請繼續往下閱讀...

不論從投資或貿易來看，台灣對中國經貿依存度均明顯降低，與此同時，我國逐漸擺脫「悶經濟」，二○二○年疫情肆虐，主要國家紛紛陷入經濟衰退，台灣GDP（國內生產毛額）成長三．三九％、居全球前卅大經濟體之冠；二○二二年GDP成長六．六二％、創十一年新高，當年出口高達四四六四億美元，二○二二年攀升至四七九四億美元，二○二三年也有四三二四億美元，過去三年出口包辦史上前三名。

台商大量回流 去年失業率創23年新低

另，由於台商大量回流投資，國內就業市場明顯改善，二○二三年失業率降至三．四八％、創廿三年新低。過去八年名目及實質薪資增幅也翻倍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法