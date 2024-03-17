中國海警騷擾 學者：大型海巡艦應常態化進駐金門

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，我方應在金門常態化部署一艘大型海巡船，中方才會有所忌憚，否則會步步進逼。圖為海巡署日前下水的4000噸級巡防艦「台北艦」。（取自總統府官網）

2024/03/17 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕中國自二○二二年後多次跨越台海中線進行海空騷擾，近期更宣稱金門海域不具禁限制水域，否認我方執法權，並接連派海警船踰越，升高灰色地帶衝突。學者昨指出，海巡應公布海警船航跡圖，彰顯我方掌握能力，國軍並以各類巡邏機、無人機和雷達所得情資加以支援。

籲海巡公布中方航跡圖 國軍支援情資

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，中國海警若逐步站穩金門常態化執法，接下來可能就會聚焦台海中線以東。我方應持續在台海及金門等海域維持有效執法，與中國海警等官方船遭遇時，不主動挑起衝突，但應執行必要程序。

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國防安全研究院副研究員舒孝煌則說，中共利用這種灰色地帶衝突較為麻煩，因為對方的海警名義上不是軍隊，我們也不適合讓海軍介入。

至於部署金門的海巡多為中小型船隻，舒孝煌表示，可能需要一兩艘大型船應對海警船，否則先前中國八千噸的海警船過來，僅靠金門的海巡艦艇無法應付。舒孝煌說，金門可以考慮對島上設施改造以利大型船進駐，但需小心謹慎。

揭仲也說，金門接近中國海域，中方進入禁制海域困難度比跨越台海中線容易，同時金門多配屬百噸小船，在對抗數量多且大的中國海警船上有劣勢，建議我方應在金門常態化部署一艘大型海巡船。若無空間停靠，應在金門後方常態待命，中方才會有所忌憚，否則會步步進逼。

舒孝煌並建議，海軍退役的錦江艦，若艦齡堪用，海巡可考慮接收。其七百噸與海巡主要艦相似，現成射控系統和火炮能直接接收。就算艦體不能用，我國造船業也有能力將其系統移未來的船上。

揭仲也認為，隨著海警踰越次數增加，海巡署也應像國防部適度公布海警船航跡，避免話語權落入中方手中。

至於軍方的支援，揭仲建議，國軍可行的做法，是在情報上盡力支援海巡，讓海巡事先預判中方航向，調度人力。特別是海巡雷達較小，我E-2預警機則在台灣東部就能俯瞰海峽；加上無人機全天候的情監偵能力，對海巡更有極大幫助。

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