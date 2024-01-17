繼承「3項資產」 賴︰對交接充滿信心

總統當選人賴清德（左）昨表示，他承接「三項資產」，對接下來的交接工作充滿信心。（資料照）

2024/01/17 05:30

多元理性活潑的民主、美對台堅定支持、蔡8年執政成就

〔記者陳政宇／台北報導〕二○二四大選落幕，民進黨總統當選人賴清德昨表示，他對接下來的交接工作充滿信心，因為他承接了三項資產，包括台灣多元、理性、活潑的民主，美國對台灣的堅定支持，以及蔡英文總統八年來領導國家的各項成就。

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賴清德透過臉書說，過去八年在蔡英文和全民共同打拚下，他對接下來的交接工作充滿信心，因為他承接了相當多資產，第一項資產是台灣多元、理性、活潑的民主。

賴說，從黑暗的威權專制時代走到今日，人民能夠成熟、理性地完成選舉，他對台灣民主深具信心。未來，他將在台灣人民用選票所決定的架構下，領導一個有能力的政府，以及有效率的制衡力量，帶領台灣人民走向更好的路。

他表示，第二項資產是美國對台灣的堅定支持。若沒有美國的支持，台灣沒有辦法這麼順利從專制走向民主；經貿及產業的發展也不會如此蓬勃、堅韌；兩岸關係不會如此穩定、平衡。他非常珍惜這樣堅若磐石的關係，未來的台灣，也會持續扮演區域值得信賴的夥伴。

賴提到，第三項資產是蔡英文八年來領導國家的各項成就。未來他和副總統當選人蕭美琴會在蔡英文的基礎上，持續建立與美國的各項合作，並在區域和平穩定上持續貢獻，同時展現台灣經濟的活力與韌性。

民進黨今中常會 可能討論檢討方向

另，民進黨今下午將召開選後首次中常會，賴清德競選總幹事潘孟安透露，中常會可能討論選情結果的檢討方向。

潘孟安表示，這次有很多結構性的問題，席次不如預期確實要檢討，但不需要在激情、汗水、淚水灑盡後，去苛責任何人，這是賴清德和競選總部要概括承受的。潘預告，各縣市要舉辦至少一場謝票便當會，感謝輔選團隊之外，也要好好傾聽黨公職、地方組織的意見，好好修正不足，民進黨會大鳴大放。

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