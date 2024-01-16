施明德83歲辭世 賴致哀：民主先行者

民進黨前主席施明德昨天辭世，享壽八十三歲。（資料照）

2024/01/16 05:30

〔記者陳昀、陳鈺馥、林惠琴／台北報導〕民進黨前主席施明德去年底傳出肝癌復發，昨天在台北榮總辭世，享壽八十三歲。民進黨主席暨總統當選人賴清德第一時間向家屬表達慰問、責成黨秘書長許立明全力協助辦理後事，並在臉書哀悼說，施是一位民主先行者、人權捍衛者，也是智慧勇敢的政治家，謝謝施為台灣做出的貢獻，他將帶領這個國家與黨，繼續傳承愛、和平、非暴力的創黨精神。前天曾到醫院探視施明德的蔡總統也深表哀悼不捨。

前天曾探視施 蔡深表不捨

台北榮總證實，施明德於昨天凌晨安詳辭世，對病情未多做說明。

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賴清德表示，施明德走過專制獨權時代，不僅見證歷史，更親自參與其中，甚至身陷囹圄，一生為台灣爭取自由人權，施曾說「民主這一課永遠沒有句點」，這句話讓他投入政治打拚至今。

賴清德說，從黨外時期，施明德就為了台灣的未來和前途打拚，就算面對威權政府的死亡威脅，始終堅持和台灣人民站在一起，謝謝施為台灣做出的貢獻，他也將帶領這個國家與黨，繼續傳承愛、和平、非暴力的創黨精神，讓台灣繼續在民主的道路上壯大，與世界民主陣營的朋友持續交往、共同守護民主價值。

蔡英文總統也表示，施前主席是台灣民主及人權先驅，現在的台灣，已是民主自由的台灣，施明德一生關切台灣社會的發展，以及民主自由的保障，謝謝他為台灣的付出與貢獻，「我們會團結所有的力量，持續打造更好的台灣」。

3次政治犯入獄 坐牢26年

回顧施明德的一生，他在戒嚴時期投身黨外運動，成立美麗島雜誌社，一九七九年任美麗島事件總指揮，曾三次以政治犯身分入獄，兩次被判無期徒刑，累計坐牢近廿六年。

施明德一九九○年出獄後，投入台灣民主化運動，曾與黃信介、林義雄率領群眾推動總統直選。一九九四年他出任民進黨主席，主張與新黨合作挑戰國民黨，建立大聯合政府。

一票之差痛失國會議長寶座

一九九五年底，施明德邀請新黨商談合作事宜，俗稱大和解咖啡。隔年一月，宣布競選立法院長，與新黨合作挑戰國民黨提名人選，卻因民進黨立委跑票，一票之差痛失國會議長寶座。

發起倒扁 率紅衫軍十月圍城

施明德在黨主席任內提出「台灣已經是個主權獨立的國家，民進黨執政，不必也不會宣布獨立」，二○○一年退出民進黨。施二○○六年發起倒扁運動，率領紅衫軍十月圍城；二○一五年宣布參選二○一六年總統，因連署未過宣布退出，晚年淡出政治舞台，致力撰寫回憶錄，為台灣歷史留下見證。

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