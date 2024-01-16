蔡總統接見美跨黨派資深代表團 美前國安顧問︰美堅定支持台灣

美國跨黨派資深代表團昨會見蔡英文總統。圖為蔡總統與美國前國家安全顧問海德利合影。（總統府提供）

2024/01/16 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕美國前國家安全顧問海德利及前副國務卿史坦柏格組成的跨黨派資深代表團訪問台灣，海德利等人昨會見蔡英文總統。海德利重申美國對台的承諾堅若磐石、有原則且跨黨派，期待在新政府的領導下延續台美關係，共同維護台海的和平及穩定；史坦柏格也說，美方堅持和平解決兩岸議題，重視對話的重要性及避免任何單方面改變現狀的行為。

蔡︰期待台美在各領域擴大合作

第十六任總統大選十三日落幕，美國拜登政府所派跨黨派資深代表團即在十四日抵台。蔡英文表示，美方除了在大選後立即發表祝賀聲明，也派遣重量級跨黨派代表團訪問台灣，不僅充分展現美國對台灣民主的支持，更凸顯台美緊密堅實的夥伴關係，意義重大。

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蔡英文強調，現在的台灣，是「世界的台灣」，八年來台灣持續加深與各國的合作，尤其去年「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定完成簽署，為雙方經貿關係創下重要里程碑，期待台美之間早日解決雙重課稅問題，協助台商多元化海外布局，也有助美國強化經濟韌性，為雙方人民創造更多經貿利基。

蔡英文指出，相信隨著夥伴關係的提升，台灣與美國能在環境永續、科技發展及教育文化等領域擴大合作。未來，就如同台美這幾年來攜手對抗疫情，我們也將共同合作因應各項全球性的挑戰，新的一年，台灣將展開新局，不變的是，台灣必須持續進步發展，希望台美關係持續前進，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

海德利︰盼新政府維護台海和平

海德利指出，台灣的民主為世界樹立閃亮的模範，也是一個基於透明公開、法治、尊重人權及自由的民主成功故事，很高興有機會與蔡總統會面，重申美國對台灣的承諾堅若磐石、有原則且跨黨派，美國會與朋友站在一起。他將與總統當選人及其他候選人會面，傳達美國對台灣跨黨派繼續密切合作的堅定支持，並期待在新政府的領導下延續台美關係，共同維護台海的和平及穩定。

美國前副國務卿史坦柏格表示，很榮幸能到此重申美國跨黨派對台灣長期以來堅定友誼的支持，無論是民主黨或共和黨政府，美國長久以來的政策具有一貫性，台美是植基於非正式但友好的關係，堅持以和平方式解決兩岸議題，重視對話的重要性及避免任何單方面改變現狀的行為，相信此一政策對區域內所有人民都是有利的。

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