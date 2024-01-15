藍白不合該怪誰》黃珊珊諷朱詐騙不成 反怪報警的行員

藍營與民眾黨內有聲音傳出，指責民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊是讓政黨無法輪替的「戰犯」。黃昨反擊，她的任務是守護柯文哲與民眾黨的價值，不像國民黨主席朱立倫詐騙別人不成，還責怪報警的銀行行員。（資料照）

2024/01/15 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕二○二四大選落幕，藍營與民眾黨內有聲音傳出，指責民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊是讓政黨無法輪替的「戰犯」。黃昨於臉書指出，她的任務是守護柯文哲與民眾黨的價值，不像國民黨主席朱立倫詐騙別人不成，還責怪報警的銀行行員。

批藍只想著政黨私利

國民黨二○二四競選發言人凌濤前晚質疑，黃珊珊的民眾黨「假民調」，是藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首。黃珊珊昨天也再次反擊當初柯文哲「藍白合反悔」的爭議。

請繼續往下閱讀...

黃珊珊指出，柯文哲為了終結人民的痛苦而放下小我，衷心期望在野真誠合作，但事與願違，藍白是兩個完全不同DNA的團體，國民黨沒有正直誠信，只想著政黨私利，沒有要真正整合郭台銘等在野力量，只想用民調誤差範圍引君入甕，再硬要小黨讓六％，誰能接受如此荒唐行徑？黃珊珊也說，選舉過程中，有心人在他們與盟友中製造敵人、找戰犯、製造謠言、挑撥離間，都是最廉價的手法。

另外，民眾黨在本次大選中僅拿到八席不分區立委席次，十一席區域及山地原住民立委候選人「全滅」。角逐宜蘭縣立委失利的現任立委陳琬惠昨分析，過去黨中央資源不夠豐富，難以挹注地方，盼黨中央在這次大選拿到更多選舉補助款後，能對地方有更多挹注，擴張地方的配置。

民眾黨競選宜蘭縣選區的立委陳琬惠、競選桃園市第五選區的賴香伶等人，在本次立委選舉的得票率，都遠勝二○二二年競選縣市首長時的得票率。

陳琬惠指出，他上次選宜蘭縣長僅拿到約七％的支持度，這次獲得近廿一％的選票，成長約三倍。她認為，地方經營實力還是相當重要，因此民眾黨在地方的服務應該持續扎根。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法