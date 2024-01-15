挺朱 侯：敗選是我努力不夠

新北市長侯友宜昨至捷運三鶯線三峽機廠視查，針對敗選，侯強調唯一需負起責任的只有自己。（記者羅沛德攝）

2024/01/15 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕參選總統失利的新北市長侯友宜，昨天選後第一天的上午，立即安排市政行程，視察捷運三鶯線機廠工程。侯受訪表示，無法達成政黨輪替都是他的努力不夠、會負起所有責任，呼籲黨內在選後放下紛擾，不要再批評任何人，也希望國民黨主席朱立倫能夠繼續帶領藍營改革進步。

侯友宜表示，選舉只是一個過程，選完就應該放下所有的紛擾，不要再去批評、指責任何人，未來要不分黨派團結一致，共同面對台灣的未來，好好解決眼前面臨的困境，才是大家樂見的。

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對於國民黨前發言人蕭敬嚴要求朱立倫為選舉結果負責，侯友宜表示，「敗選只有一個原因，就是侯友宜努力不夠、做得不夠好」，只有他要負起所有責任，非常感謝朱立倫、副手搭檔趙少康等輔選團隊，全心全意投入選戰。

朱立倫是否應該要為總統敗選負起政治責任？侯友宜表示，國民黨在立法院的席次大幅成長，躍升為國會最大黨，「立委選得很不錯啊」！

他指出，朱立倫扮演很好的角色，也盡了很大努力整合在野力量，在艱困時刻義無反顧扛起責任，很多榮辱都自己吞下去，主席的辛苦，他都看在眼裡，很敬佩朱承擔責任的勇氣，希望朱能繼續帶領國民黨改革、進步，讓國民黨煥然一新，贏得民眾的期待。

另外，侯友宜這次在新北市的本命區僅拿到八十六萬四千多票，比他在二○二二的新北市長得票數少了廿八萬七千多票，各界認為與他請假一一三天的「落跑市長」有關，也傳出有人醞釀發起罷免。

市政工作一定會加倍奉還

侯回應說，這段時間他接受國民黨徵召而請假參選，市府團隊在市政工作都非常努力，但仍有一些不周全，他要說聲抱歉，他在市政工作一定會加倍奉還，全力以赴努力打拚，讓新北的建設永不停歇。

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