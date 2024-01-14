中央與地方齊心 政績擋下藍軍攻勢

2024/01/14 05:30

記者葛祐豪／特稿

屬於民進黨優勢選區的高雄市立委選戰，今年在選前遭逢亂流，但在中央與地方合作的政績加持下，最後一局仍揮出全壘打；值得警惕的是，選民也在求新求變，民進黨應以台中、桃園為鑑，加快腳步省思未來世代交替的布局。

指標關鍵的第三選區，兩位市議員對戰，被藍營視為最有機會「翻轉綠地」，民進黨李柏毅民調雖小幅落後，受惠於陳其邁任內最大政績之一的台積電進駐楠梓，在楠梓區大勝對手李眉蓁九千票，奠定勝基；知名度較高的李眉蓁，靠唱歌跳舞開拓中間及年輕選票，並與白營蔡壁如合體，最後仍功虧一簣。

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另一值得關注的第六選區，三腳督情況下，倉促上陣的黃捷面臨綠營大老郭倍宏分票，但她年輕具親和力，根據選前民調，黃捷在廿至廿九歲族群中，大幅領先另兩位對手。選前府院黨大咖頻頻南下為她造勢，車掃出現驚人的貪食蛇車隊，激發出選民熱情，成功將空戰實力轉化為陸戰，如願接棒。

第七選區意外成為激戰區，民進黨立委許智傑的四連霸之路，遭遇國民黨鍾易仲挑戰，選戰後期包括房產、學歷等問題搬上檯面，許智傑更驚天一哭，有驚無險守住這一席。分析許智傑打得辛苦，並非服務不好，而是從他擔任兩屆鳳山市長、三屆立委以來，選民難免失去新鮮感；對手則年輕、打法靈活，並收編客家票。

第五選區李昆澤與黃柏霖三度交手，選前民調一度拉近，幸三民區板塊綠大於藍，李強打政績牌贏得選民讓他續留國會。

2024立委選舉

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