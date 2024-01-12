趙促表態選後不與民進黨組聯合政府 柯︰國民黨靠棄保也不會贏

柯文哲。（記者陳奕劭攝）

2024/01/12 05:30

〔記者陳奕劭、翁聿煌、黃靖媗／綜合報導〕藍白棄保激戰！國民黨副總統候選人趙少康昨公開向民眾黨總統候選人柯文哲喊話，應表態選後民眾黨絕不會跟民進黨組成聯合內閣、聯合政府，且不會一起商量共推立法院長、副院長；對此，柯昨面露怒色批國民黨，搞棄保搞到走火入魔。

柯文哲昨下午與副手吳欣盈一同在台北市車掃，原本柯文哲神情正常，但聽聞趙少康「應表態不與民進黨組聯合政府」言論後變臉。柯文哲受訪表示，趙少康最糟糕的地方就是這樣，為何他們的邏輯是一旦執政就要把別人排除，不會說民眾黨用誰，但是用人唯才、不分顏色，為何要弄成政府裡面沒有綠的人，這很奇怪。柯文哲面露怒色說，搞棄保搞到走火入魔了！他搖搖頭後隨即步上宣傳車。

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晚間，柯文哲接受媒體人專訪時也表示，趙少康此舉是在鞏固基本盤，國民黨每天在搞棄保，就是要叫藍營歸隊，但國民黨棄保也不會贏。

柯文哲說，民眾黨過去在立法院，只要是有道理的一方，他們都會幫忙，沒有一定跟誰合作，趙是典型的「只問顏色，不問是非」，比藍綠更重要的是黑白，聯合政府裡應該是能用的人都用。

柯文哲昨天上午到新北市中和區陪同立委候選人邱臣遠車隊掃街時，也對趙少康喊出「票投侯友宜，就是投柯文哲」回應說，「如果投侯友宜就是投柯文哲，講得太好了，那大家直接投給柯文哲，問題就解決了」。

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