徐耀昌感謝救苗栗縣財政 賴：證明民進黨建設不分黨派

苗栗縣前縣長徐耀昌昨現身表示，「苗栗欠民進黨一個人情」。（民眾提供）

2024/01/12 05:30

〔記者洪美秀、陳奕劭、甘孟霖、謝武雄／綜合報導〕苗栗縣前縣長徐耀昌前晚在臉書發文吐露心聲，還原剛就任縣長時因苗栗財政困窘求助中央，卻被國民黨執政的行政院官員冷回，最後是靠民進黨執政支持才轉危為安，表達對民進黨政府的感謝。對此民進黨總統候選人賴清德昨天受訪表示「徐縣長辛苦了！」還說這經歷正證明民進黨執政是不分黨派地建設各個城市。

賴清德說，徐耀昌的文章中還有一個重點，就是徐相當不以為然表示，國民黨在苗栗所提名的兩名立委候選人，一個邱鎮軍跟毒品案關係密切，另外陳超明因為貪汙案被法院判決七年八個月，都不是苗栗縣人應該有的選擇。

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賴清德並呼籲苗栗的父老鄉親，集中選票支持曾玟學、支持康世明，翻轉苗栗給苗栗一個新的未來。

朱立倫：祝福離開黨前同志 張善政：當時毛揆沒說不幫忙

不過，國民黨主席朱立倫認為，苗栗一定會團結支持立委候選人邱鎮軍、陳超明，這兩席必定非常穩當。對於徐耀昌公開表達對國民黨的失望，朱立倫僅說，離開黨的前同志，過去的努力會給予祝福。

國民黨副總統候選人趙少康則表示，兩週前才與徐耀昌見面，對方還熱心幫助輔選，徐與國民黨的恩怨歸一碼，但徐與他之間的交情、夥伴關係依然存在且堅強。

徐耀昌所抱怨的行政院團隊，當時的副院長就是桃園市長張善政，張善政昨受訪表示，當時院長毛治國建議苗栗縣政府自行檢討，能做的先做，行政院再來看要如何幫助，並沒有說不幫忙。

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