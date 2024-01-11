侯高雄掃街 搶攻綠票倉

國民黨總統候選人侯友宜昨天南下高雄，輪流陪同黨籍立委候選人四處掃街拜票。（記者陳文嬋攝）

2024/01/11 05:30

諷民進黨執政 只有真相不在路上

〔記者陳文嬋、許麗娟、洪定宏／高雄報導〕國民黨總統候選人侯友宜昨天南下高雄，輪流陪同黨籍立委候選人四處掃街拜票，許多支持者在掃街沿路揮舞旗幟表達支持。侯友宜也嘲諷民進黨執政，黑金在路上、詐騙在路上，只有真相不在路上，難怪人民不敢坐上這台車，「人民怎麼會放心把國家交給民進黨」？

侯友宜昨早與立委候選人陳美雅、李明璇到高雄市苓雅區三和市場拜票，不少熱情支持者和侯友宜握手、合照，造成市場瞬間被拜票團隊塞爆，也有支持者送上菜頭、青蒜和粽子等，現場「凍蒜」聲不斷。侯友宜下午則與候選人黃柏霖在三民區車隊掃街，也有許多支持者在掃街沿路揮舞旗幟表達支持。

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盼當選後兩岸不要有戰爭

侯友宜下午陪候選人李眉蓁車掃後，再到左營區自由黃昏市場拜票。侯友宜說，他父親在菜市場賣豬肉，所以他是在菜市場長大，但最近物價高漲，民眾很怨嘆，他希望當選後，兩岸和平，不要有戰爭，孩子不要上戰場，安心賺錢奉養長輩，更要嚴查貪污弊案。

對於高端疫苗採購案，侯友宜在高雄鳳山車隊掃街受訪時，也嘲諷民進黨執政，黑金在路上、詐騙在路上，只有真相不在路上，「人民怎麼會放心把國家交給民進黨」？

侯友宜也批衛福部說謊，高端廠商稱衛福部要求不得公布合約，衛福部卻將責任推給高端，說來說去都在說謊，民進黨總統候選人賴清德說要公布高端合約，但迄今已經兩個禮拜，人民仍在等他的答案，請民進黨不要再說謊話，實實在在把高端的真相告訴人民，否則就讓侯友宜當選後來負責解密，讓大家來看清楚真相。

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