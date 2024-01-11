柯基隆開講 籲改變成真

民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在基隆市國門廣場開講，呼籲選民一起讓改變成真。（記者塗建榮攝）

2024/01/11 05:30

促讓藍、綠都學會對人民謙卑

〔記者俞肇福、盧賢秀／基隆報導〕民眾黨昨晚在基隆市國門廣場舉辦「最好選哲．台灣會盈」造勢晚會，數千名支持者頂著寒風聆聽總統候選人柯文哲演講，他呼籲選民一起讓改變成真，讓藍、綠學會對人民要謙卑，人民才是國家的主人，給台灣下一代更好的未來。

包括民眾黨不分區立委被提名人黃珊珊、黃國昌等人也到場助講，柯文哲表示，二○一四年參選台北市長，曾參與大甲媽祖遶境，他走到新港奉天宮，在新港文教基金會寫下「從政不難找回良心」，二○一八年他重遊舊地寫下「執政不難莫忘初衷」，是因為看盡政壇的權力使人腐化，絕對權力更使人絕對腐化。

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盼台灣和諧而非分裂仇恨

他指出，有超過一半的民意希望下架民進黨，但如果換成國民黨執政，台灣會有什麼改變？這次總統大選一定要跳脫台灣幾十年來，藍、綠惡鬥的泥淖，要相信理性務實科學？還是繼續選擇僵化的意識形態掛帥？

柯文哲說，他與賴清德都碰到房地產問題，他是購買農地、賴清德的萬里老家是違建，他的幕僚建議把農地水泥拆除還原，他準備把獲利捐給新竹市府社會局，把農地處分掉；賴清德的幕僚應該有建議拆屋，但賴清德不願意，因為賴清德想說「我還是會選上」，這就是執政的傲慢。

他表示，要讓藍、綠都學會對人民謙卑，人民才是國家的主人，台灣不是民進黨的專利，是屬於全體人民，國旗也不是國民黨的專利，是屬於全體人民，煽動仇恨是政治動員最有效的工具，但一定要讓台灣陷入這種撕裂嗎？他希望台灣是社會和諧的國家，而非分裂仇恨的國家。

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