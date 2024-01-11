黃琤婷批假訊息介選 綠營：不用對號入座

國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷批「假訊息真介選；民進黨奧步一堆」。（記者游明金攝）

2024/01/11 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕網路流傳「抓到賄選」圖卡，國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷批評「假訊息真介選；民進黨奧步一堆」。民進黨立委候選人陳俊宇陣營反擊，圖卡與民進黨無關，況且圖卡沒有指涉哪位候選人，請黃琤婷不要對號入座。

黃琤婷昨召開記者會，她說，前天網路轉傳一張圖卡，上面說「抓到賄選了，溪南有人賄選」，圖片來源還署名宜蘭地檢署，這是民進黨發的圖卡，又講到溪南，刻意在影射她，手段惡劣，檢方已澄清是假訊息，民進黨選情告急到這種程度嗎？

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民眾赴中旅遊遭約談 黃指司法介選

黃琤婷還抨擊民進黨用司法介選，民進黨高官到中國，都說是去交流參訪，民眾去旅遊就說是去介選，這是什麼樣的邏輯？對於中國發射衛星，黃琤婷說，不管是飛彈或衛星，這根本就是在幫助民進黨選舉，民進黨最喜歡的國家就是中國，「中國不介選，民進黨就不會選」。

陳俊宇競總副主委陳金德回應，他是競總文宣審核小組成員，從沒審過「抓到賄選」的圖卡，況且網路的圖卡並沒有指哪位候選人，請黃琤婷不要對號入座；衛星一事則請黃琤婷請教國防部。

陳金德：率團的是國民黨副主委

至於黃琤婷稱「民進黨最愛共產黨」，陳金德說，正常人會有其正確看法，去中國旅遊的是國民黨的樁腳，率團的是國民黨縣黨部副主委，到對岸接受任務，要支持國民黨候選人、支持祖國的人，民進黨無福消受。

宜蘭地檢署則再次重申，檢方綜合相關事證調查釐清，並非針對特定對象，也無預設立場。

2024立委選舉

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