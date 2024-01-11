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柯文哲陪李有宜車掃 「覺得自己能當選」

2024/01/11 05:30

〔記者闕敬倫、翁聿煌／新北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲昨天到蘆洲忠義廟參香，並陪同民眾黨新北市第二選區（五股、蘆洲及三重區十六里）立委候選人李有宜車隊掃街。李有宜轉述說，柯文哲在車隊掃街時看到民眾非常熱情，笑說「覺得自己能當選」。

李有宜說，車隊掃街期間，沿路有許多民眾在路邊喊聲、加油，柯文哲偷偷告訴她，「這裡不是很綠嗎？感覺支持者很熱情，自己真的能夠當選」，希望鄉親週六踴躍出來投票，「義無反顧拚一次，共同起造新台灣」。

民眾黨副總統候選人吳欣盈昨天下午陪同新北市第八選區（中和區）立委候選人邱臣遠車隊掃街，對於有政黨操作棄保，吳欣盈表示，過去只有藍綠的時代，台灣並沒有變得更好，她呼籲支持者堅定支持柯文哲，才能為台灣帶來希望。

邱臣遠說，最後關鍵時刻許多人都在談棄保，但根據他實際拜票的感受，許多民眾厭倦傳統政治包袱，渴望有新的政黨出來為民服務，現在民眾黨的選情和氣勢都非常好。

邱臣遠表示，今天柯文哲也會到中和進行車隊掃街，這週密集展開路口拜票、市場掃街、街頭演講等造勢活動，感謝同黨戰友們的支持，包含台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、新北市議員陳世軒、民眾黨發言人陳智菡、楊寶楨等人，都義不容辭助選力挺。

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