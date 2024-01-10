國際記者會》賴：我當總統 有助印太創新局

民進黨正副總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴昨召開選前國際記者會，現場佈置簡約，但桌面特別擺放兩支中華民國國旗，賴清德以全英語致詞，重申將延續蔡英文總統兩岸政策。（圖擷取自YouTube直播）

2024/01/10 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕二○二四大選投票在即，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨天召開選前國際記者會，賴以全英語致詞重申延續蔡總統兩岸政策，強調維持現狀，並在回應外媒提問時表示，他當選總統有助於印太創造新局面，這說明台灣支持「信賴台灣、走向世界」的路線，有機會讓中國檢討對台政策。

向全世界展現我們對民主的承諾

賴強調，希望他當選總統後，中國能體會到和平發展雙方都有責任，台灣不會改變友善、希望合作、和平共榮的立場，希望中國體會到國際局勢的改變，能夠回到國際秩序，扮演穩定印太和平的重要角色。

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賴、蕭兩人接受廿八國、一二八家外國媒體提問，記者會的桌面特別擺放兩支我國國旗。

賴致詞指出，這場大選決定台灣未來的國家領導者和國家方向，更向全世界展現我們對民主的承諾，希望大家看到台灣人民堅定選擇民主，站在反對極權主義的第一線，也守護台海的和平與穩定。

賴指出，我們對和平有理想，沒有幻想，因此他提出「和平四大支柱」，也將延續蔡英文總統穩健、務實且一致的兩岸政策，維持兩岸現狀，以中華民國（台灣）團結社會，在對等、尊嚴下與北京交流，「和平無價，戰爭無贏家」，台灣將與國際社會一起，為和平與穩定積極貢獻，共同確保印太地區民主、和平與繁榮的未來。

要如何在中國壓力下維持現狀？賴清德表示，台海維持現狀符合台灣、中國還有國際社會的共同利益，現在已經是國際社會的問題。在做法上，首先是落實「和平四大支柱方案」；第二是延續蔡總統穩健的外交國防兩岸政策；第三，我們沒有任何計畫，因為中華民國台灣已是主權獨立的國家，沒有另行宣布獨立的必要，除了台灣要善盡責任，如果國際社會能夠持續關注台海和平穩定，相信有助於維持台海現狀。

賴表示，希望中國也能善盡責任，回到國際秩序的軌道上，國際情勢在改變。他若當選總統，說明台灣民意支持的國家方向是「信賴台灣、持續走進世界」，中國就有機會檢討他們的對台政策；如果是在野黨當選，且在中國威脅、介選下當選，那中國不可能改變目前對台政策或印太政策，「所以我當選有助於在印太創造一個新的局面」。

被問到蔡政府任內難以實現與中國對話，未來如何推展？賴清德指出，蔡總統任內對中國釋出許多善意，第一任就職演說提到對中國善意不變、承諾不變，不會在壓力下屈服，也不會走回對抗老路；第二任也公開表示，在和平、對等、民主、對話原則下，願意與中國交流合作，但八年來中國沒有正面回應。

賴表示，他長期主張交流取代圍堵、對話取代對抗，至今立場沒有改變，只要能夠對等、尊嚴，他願意和中國在增進兩岸人民福祉下進行各項合作。

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