賴：召開優化醫療體系全國會議

民進黨昨天於基隆國門廣場舉辦信賴台灣基隆之夜造勢活動，總統候選人賴清德表示，未來將召開「優化醫療體系，改革健保給付制度」的全國擴大會議。（記者羅沛德攝）

2024/01/09 05:30

〔記者陳彥廷、鍾麗華、俞肇福／綜合報導〕民進黨總統候選人賴清德昨晚在基隆造勢晚會宣示，他來自醫界，對醫界所面臨的各種困難最了解，他也是最有誠意、最能夠解決醫事人員各項問題的人，未來他會和醫界一起召開「優化醫療體系，改革健保給付制度」的全國擴大會議，邀請各種醫療專業團體和消費者代表、醫療產業代表共商未來三十年長治久安制度，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳。

來自醫界 最能解決醫事問題

國民黨、民眾黨副總統候選人趙少康及吳欣盈日前不約而同提出健保點值「一點一元」方向，台大名醫施景中接連在臉書貼文示警，指民進黨向來視為鐵票的醫界選票鬆動，有好幾個醫師LINE群組都說要投國民黨。

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賴清德昨天在屏東展開全國大車掃前受訪強調，他的背景是醫生，所以提出「健康台灣」計畫，希望國人健康、國家更強，也讓世界擁抱台灣。

不要相信為選舉亂開支票的人

賴清德指出，「健康台灣」涵蓋非常多項目，包括改善醫療的工作環境等，他對醫界所面臨的各種困難最了解，也是最有誠意、最能夠解決醫事人員各項問題的人，希望醫界都能夠鼎力支持他，不要相信為了選舉才亂開支票的人。

賴晚間出席在基隆市國門廣場舉辦「信賴台灣基隆之夜」造勢晚會時致詞，再強調將召開「優化醫療體系，改革健保給付制度」的全國擴大會議。

健保點值朝「一點一元」邁進

賴清德競選辦公室表示，賴清德本人就是醫師，對於醫界聲音都很重視，立委林靜儀也是醫師，過去在立法院也反映許多醫護界的聲音。

賴競總強調，賴清德這次提出許多具體的承諾，像是平均健保點值不低於「○．九」，並朝「一點一元」的目標邁進；二○二四年已以公務預算二百億元挹注健保，並承諾未來每年至少二百億元公務預算挹注健保，用於提升基層醫事人員待遇，包含護理人員及醫事人員；針對護理工作環境改善，承諾三班護病比入法，上任二年內完成入法，任內完成配套措施實施。

賴競總指出，未來也會照顧三班護理人員，除夜班費外，正研議日間班的「繁重任務津貼」，帶動整體護理人員薪資調升；中長期則採取多元手段提升調薪誘因，強化提升護理人員薪酬待遇，賴清德會與醫護朋友站在一起，為台灣的醫療環境打拚。

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