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地下錢莊疑遭中國滲透 機密換報酬 雷達站官兵盜賣軍機案更裁 3主嫌收押

空軍某雷達站官兵涉盜賣軍機交付地下錢莊業者，橋頭地檢署日前聲押許姓負責人等4人被駁回，針對其中許男、黃女和胡姓士官3人提抗告，橋頭地院昨更裁3嫌收押。（資料照）

空軍某雷達站官兵涉盜賣軍機交付地下錢莊業者，橋頭地檢署日前聲押許姓負責人等4人被駁回，針對其中許男、黃女和胡姓士官3人提抗告，橋頭地院昨更裁3嫌收押。（資料照）

2024/01/09 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕地下錢莊疑遭中國滲透，空軍某雷達站官兵涉盜賣軍機交付地下錢莊業者，橋頭地檢署日前聲押許姓負責人等四人被駁回，針對其中許男、黃女和胡姓士官三人提抗告，高等法院高雄分院發回地院重裁，橋頭地院昨開庭更裁，歷八小時審理三嫌全數收押。

據了解，許姓業者在高雄經營地下錢莊，疑被對岸情治單位滲透，趁機吸收急需用錢官兵以機密等級交換報酬。某空軍雷達站陳姓軍官、胡姓士官等人，透過黃姓女子與許男接觸後，涉嫌交付機密情資，收取數千元至數萬元不等酬勞。

聯繫資訊被刪除 有滅證之虞

去年底，橋頭地檢署指揮調查局國安站、高雄市調處等單位，兵分十多路大舉搜索，並自左營軍區等地帶回許男、黃女及胡姓士官、陳姓軍官等十餘人。檢察官偵訊後，認為許男等四人觸犯貪污治罪條例等罪，涉案情節重大，關鍵證人未到案，並有串證、滅證之虞，聲押禁見，馮姓男子等人請回。法官審理裁定陳、許、黃各十萬、廿萬、廿萬元交保，胡則請回。檢方不服裁定，對許男、黃女和胡姓士官三人提起抗告，高雄高分院發回地院重新裁定。

關鍵被告交保 檢方抗告逆轉

橋頭地院昨天上午十時開庭更裁，陸續審理胡姓士官、許男及黃女聲押案，檢方與被告律師對於是否羈押激烈攻防。合議庭認為，黃女、許男、胡男曾與未到案的關鍵被告黃男多次進行聯繫，查扣多支手機內，均發現許等人聯繫資訊遭刪除，許男更有敲擊數位設備及將錄影儲存硬碟丟至窗外排水溝舉措，認為有串證、滅證之虞，涉案情節重大，逆轉裁定三嫌收押禁見。

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