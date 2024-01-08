柯批藍打綠 台灣需要解決問題的總統

民眾黨昨晚在高雄市鼓山區舉辦「相信美好台灣、改變從高雄開始」造勢晚會，不少民眾持手寫標語到場參加，以行動展現對總統候選人柯文哲的力挺。（中央社）

2024/01/08 05:30

〔記者黃靖媗／高雄報導〕民眾黨總統候選人柯文哲昨晚於高雄鼓山舉辦大型造勢，支持者擠爆會場一旁的凹子底公園。柯痛批民進黨「缺德」，再酸「猴子不是爬到樹上才屁股紅，是爬到樹上才被看到」，這場選舉不僅要換下民進黨，也不能讓國民黨上去，台灣需要解決問題的總統。

換下民進黨 也不能讓國民黨上去

柯文哲昨晚造勢人潮不斷，柯大約花了十三分鐘才走完大進場，熱情支持者「凍蒜」聲不斷，柯文哲的副手吳欣盈等多位民眾黨黨職人員都出席拉票，情緒高昂。

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柯致詞時表示，二○二四總統大選是新政治與舊勢力的對決、理性務實科學與意識形態的對決、公民運動與傳統樁腳政治的對決，我們沒有遊覽車、發便當，大家有共同理念，認為台灣不應陷在藍綠惡鬥的泥淖，應該勇敢走向新政治、新文化。

柯文哲指出，過去常說國民黨是黨國政治，但在高雄有另一種黨國出現，就是「新黨國、新權貴、新潮流」，他認為，應該改正過去中央政府重北輕南的政治文化，高雄市身為南部第一大都市，應當有自己的地位。

前晚就已抵達高雄的柯文哲也說，他上午起床透過窗戶看高雄的天空，茫茫一片，PM2.5應該還是很高，他擔任台北市長任內成功把北市的PM2.5濃度降至與花蓮差不多。柯表示，台灣不需要政治人物發現問題、解釋問題，真正需要的是解決問題的總統。

柯主張，台灣政治應該建立制度，相信制度而不是相信個人，希望台灣能從此變成一個依照法律運作的正常國家，而不是都由人在控制，這是這場選舉最大的意義。

柯文哲批評，民進黨總統候選人賴清德擔任行政院長時，當時工商業就說台灣會有「五缺」問題，去年台灣票選年度代表字更是「缺」，柯痛批，更重要的是，「民進黨政府缺德」。

最後，柯文哲也喊話，「政黨票投給台灣民眾黨」，只有三黨不過半，國會才有辦法理性運作，柯也不慎口誤「只有民進（應為眾）黨有一個關鍵的力量，才可以逼迫那兩個黨」，不再丟水球、丟豬內臟。

另一方面，由於南韓日前發生在野黨共同民主黨黨魁李在明遇刺事件，且前天柯營於台中的大造勢查獲鎮暴槍與手指虎，昨日柯文哲造勢的維安全面升級。

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