侯稱當選後 要拿掉民進黨三個神主牌

選前超級星級天，國民黨昨天在高雄時代大道舉辦團結勝利大會，大批支持者 到場力挺。（記者李惠洲攝）

2024/01/08 05:30

〔記者葛祐豪、鄭淑婷、李文馨／綜合報導〕選前超級星級天，國民黨昨天在高雄時代大道舉辦團結勝利大會，藍營大咖到齊。總統候選人侯友宜宣示，民進黨的「廢死、台獨、非核家園」三個神主牌，他當選總統後都要拿下來。

侯友宜在傍晚五點半由國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人陪同大進場，支持者不斷高呼「總統好」、「凍蒜」。

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侯友宜批評，民進黨只會用奧步抹黑、抹紅他，誣指他親中賣台，但英國經濟學人雜誌有學者分析說，侯友宜不會賣台、而是顧兩岸。

侯指出，民進黨支持廢死，媒體詢問賴清德，賴轉頭就走、拒絕回應，「民進黨神主牌是廢死，要不要改？」他並說，民進黨的三個神主牌是廢死、台獨、非核家園，他當選總統後要把民進黨這三個神主牌都拿下來。

前立法院長王金平致詞說，侯友宜當選後會遵守中華民國憲法，兩岸才能和平；前總統馬英九致詞時先口誤說，「要下架國民黨才能撥亂反正」，發覺講錯了，趕緊更正說「下架民進黨才能撥亂反正」。

前台大校長管中閔擔任神秘嘉賓，第一次公開為侯友宜站台，他火力全開說，民進黨吃銅吃鐵，有利益就要吃，也是謀財害命的政黨，給萊豬、不給疫苗，還是胡作非為的政黨，「迫害學術自由，倒楣的就是我」！

除了晚會造勢，侯友宜昨一早也在桃園市長張善政的陪同下，與爭取連任的中壢區立委候選人魯明哲、桃園區立委候選人萬美玲車隊掃街。侯友宜續打「戰爭與和平」牌，並引用故總統蔣經國的話「今天不做、明天會後悔」，呼籲支持者在選前最後一週拚命向孩子、年輕人拉票，不要等票投出來才後悔。

趙籲中國 未來一週共機艦不要來

侯友宜的副手趙少康昨在台北市拜票時受訪，隔空向中國國台辦喊話，要求轉告解放軍部門，台灣剩一週要選舉，請中國表達善意，希望「未來一週」共機、共艦別再到海峽中線或在台灣繞來繞去，讓台海保持和平，「每天這樣來給台灣人民壓力，選舉這麼重要就不要來了」。

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