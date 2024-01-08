批柯東窗事發後才裝不熟 賴競總：民眾黨還有多少「馬治薇」？

民進黨總統候選人賴清德競總發言人陳世凱。（資料照）

2024/01/08 05:30

〔記者陳昀、葛祐豪／綜合報導〕民眾黨桃園市黨部前發言人、無黨籍立委候選人馬治薇疑收受中國資助介選遭收押，民眾黨事發後火速開除、黨主席柯文哲則稱「她只是小咖」。民進黨總統候選人賴清德競總發言人陳世凱昨質疑，民眾黨因紅統背景未提名馬，柯事後仍親自為馬站台大讚「榜樣」，東窗事發後才裝不熟，到底社會大眾能相信柯文哲什麼？民眾黨內還有多少個馬治薇？

柯︰眾人智慧超越個人智慧

對於馬治薇案，柯文哲昨在高雄市受訪說，當初在黨內投票時就有人提醒「這個人跟中國的關係太密切了」，不但未讓馬治薇參選區域立委，連桃園市黨部發言人都拔掉。柯強調，這給他很大啟示，「要相信眾人的智慧超越個人的智慧，因為我們常常會偏聽，如何確保團隊是多元的，代表各方不同意見去投票，還蠻準的！」

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陳世凱則質疑，馬治薇過去爭取民眾黨立委提名參選時，黨內曾因其紅統背景未正式提名，柯文哲卻仍站台力挺，甚至公開誇獎馬非常優秀、刺客等級，是黨內年輕人的榜樣，難道向紅統靠攏就是柯文哲的中心思想？甚至還公然呼籲黨內青年一起跟進，真是令人啼笑皆非。

陳世凱批評，東窗事發後，柯文哲隨即改口稱馬治薇很小咖、與她不熟，民眾黨雖已開除馬治薇火速切割，但綜觀柯長期言行，包括黨內涉黑金槍毒的「十二門徒」、公開表態反對「排黑條款」等，都不證自明對柯文哲而言，只要有利可圖、有票可能，黑金或紅統都能妥協。他質疑，若連柯口中「很小咖」的馬治薇，都能收受百萬元虛擬貨幣協助中國介選，大咖還得了？

林飛帆批柯「包牌式論述」

民進黨前副秘書長林飛帆也批評，柯文哲曾執意提名有統戰幹部背景的徐春鶯擔任不分區立委，馬治薇也曾受訪稱柯文哲力主提名她，是中央委員會認為爭議過多才讓她以無黨籍參選，而後民眾黨持續輔選，直至確定收押才開除黨籍，柯文哲常把他人的質疑都貼上「抹紅」標籤，但只要完整看完柯的言論，就會發現其「包牌式論述」，各種立場都主張、再拆分每一段話給不同受眾，這也是他深切懷疑柯文哲的兩岸立場及核心立場的原因。

林強調，柯取巧地濫用「新政治」、「超越藍綠」等口號，但台灣已經揮別舊時代、舊路線、擺脫一中泥沼，一個進步的台灣，不必被這些口號包裹。

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