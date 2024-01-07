侯友宜與蔣欣璋合體 新莊大造勢

國民黨總統候選人侯友宜（前排中）、副總統候選人趙少康（前排右）六日參加立委候選人蔣欣璋（前排左）選前超級星期六造勢大會，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

2024/01/07 05:30

〔記者許倬勛、翁聿煌／新北報導〕選戰進入倒數一週，國民黨總統候選人侯友宜昨天回防新北市的主場掃街拜票，下午與副總統候選人趙少康、黨籍新莊區立委候選人蔣欣璋在新莊體育館共同造勢，現場湧進約一萬名支持者；侯友宜表示，當選後一定終結詐騙、貪腐、台獨並反對廢除死刑，堅持走公平正義的道路，他會從新北市新莊區開始，贏遍全台灣。

侯︰新莊贏、新北就贏

侯友宜在選戰最後階段回防新北，連日來已在板橋、新莊、中和、永和、新店、五股、泰山、林口、土城等地舉辦大規模的車隊掃街，他昨天與蔣欣璋在新莊區舉辦大型造勢，台下群眾歡呼「凍蒜」、「總統好」。

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侯致詞說，民進黨鋪天蓋地造謠抹黑他，他若涉及非法、貪污就馬上宣布退選，民進黨找不到他和趙少康的錯誤，就用最廉價的方式抹紅、抹黑，還把新北市議長蔣根煌也拖下水，教訓民進黨就必須從新莊區開始，從新莊開始翻轉、贏遍全台灣。

侯友宜、趙少康也大力推薦蔣欣璋，稱讚他學經歷優秀、從基層做起，發表的政見令人耳目一新，要支持優秀的青年進軍國會，「新莊贏、新北就贏，新北贏、全台灣就贏！」

前民進黨立委許國泰昨天也出席蔣欣璋的造勢大會，他表態支持侯友宜，痛批民進黨執政以來弊案叢生，貪污掛勾、派系分贓，民進黨總統候選人賴清德沒能力、沒資格擔任總統，反觀侯友宜在多年前的健康幼稚園火燒車案，侯身為罹難者家屬，還把賠償金捐給林靖娟老師的基金會，侯友宜也把新北市整頓的很好，當總統有何不可？

拉抬林金結 侯陪車隊掃街

另外，侯友宜、南投縣長許淑華昨天也和第十選區（土城、三峽區）國民黨立委候選人林金結一起車隊掃街，許淑華推薦侯友宜在新北市長任內，魄力拆除五股垃圾山的多年違建，還給民眾五股夏綠地公園，林金結上次參選只差一點就當選，呼籲選民支持林金結。

2024總統大選

2024立委選舉

南投縣長許淑華（中）昨天和國民黨立委候選人林金結（左）一起車隊掃街。（記者翁聿煌攝）

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