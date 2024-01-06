台南造勢 侯︰集中選票 政黨輪替

國民黨昨晚在台南舉辦大造勢，藍營超過十位大咖站台，展現大團結。 （記者王姝琇攝）

2024/01/06 05:30

搶攻賴清德「本命區」 藍大咖齊站台助勢

〔記者王姝琇／台南報導〕國民黨昨晚在台南花園夜市場地舉辦選前大造勢晚會，現場兩萬張椅子座無虛席，大進場時台上喊出湧進超過三萬五千人；藍營超過十位大咖站台展現大團結，呼籲支持者「集中選票」，擔任主持人的韓國瑜更喊出：「沒有『總統柯文哲、院長韓國瑜』這種選擇；政黨輪替唯一支持最強在野黨『侯康配』！」

國民黨選前造勢搶進民進黨總統候選人賴清德的「本命區」台南，展現陸戰動員能力，現場萬人齊喊「給我一個總統侯友宜」、「給我一個院長韓國瑜」等口號。

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韓︰沒有「總統柯、院長韓」這種選擇

除正、副總統候選人侯友宜、趙少康之外，前總統馬英九、前行政院長王金平、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華，以及國民黨不分區立委候選人韓國瑜、謝龍介等人都現身力挺，全力訴求「集中選票」；在侯友宜演說結束後，全體大合唱「堅持」，將現場氣氛推到最高潮。

侯友宜說，我們都愛台灣這塊土地，他用生命愛台灣，但民進黨選舉找不到他個人的問題，就開始出奧步抹黑、抹紅，來騙選票，民進黨就是詐騙國家隊；利用國家機器、操控媒體和網路側翼等鋪天蓋地淹沒我們的聲音。

侯友宜更藉機向民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘喊話，他說，柯文哲和郭台銘都是很好的人才，國民黨就是要號召無黨無派的專業人才，創造一個真正全民分享的國家，拒絕派系治國，不然台灣就會「去了了」。侯表示，他和趙少康會將生命奉獻給台灣這塊土地，要「翻轉」成一個清廉政府，大家一起集中選票完成政黨輪替。

韓國瑜則說，卅多年來只要是選舉，台南人就是投給民進黨，但是這幾年八八槍擊案、光電弊案、貪污等問題已經污染台南，傷透台南人的心，台南鄉親疼愛民進黨太久了，原本愛台灣變愛台幣、顧人民變成顧鈔票，呼籲選民要堅持，知識綠、庶民綠、良心綠這一次不要再投給民進黨，台南鄉親要覺醒。

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