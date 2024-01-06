拚國會過半》賴清德：被罷免的韓國瑜當院長 大家能接受嗎

民進黨昨晚在南投縣草屯鎮舉辦烏溪團結勝選造勢晚會，總統候選人賴清德（前排中）高舉蔡銘軒（左）、蔡培慧（右）的手，與現場支持者一起高喊凍蒜。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/06 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨昨晚在南投縣草屯鎮舉辦烏溪團結勝選造勢晚會，總統候選人賴清德呼籲選民，千萬不能讓親中擋國防預算的馬文君當選，也不能讓國民黨掌握立法院多數，否則台灣史上第一個被罷免的高雄市長韓國瑜就會當立法院長，唯有讓民進黨在國會過半，繼續推動各種建設，才能讓每個台灣人繼續生活在更自由、更有保障、更有人權的地方。

南投造勢 力挺蔡銘軒、蔡培慧

民進黨為賴清德、南投縣立委候選人蔡銘軒舉辦的這場造勢晚會，昨晚在草屯鎮寶島時代村廣場舉行，全場三千五百個座位坐滿，民進黨不分區立委候選人王義川、行政院長蘇貞昌都到場助講，最後由賴清德壓軸，三人都不約而同提到馬文君洩漏潛艦國造機密給韓國，還被韓國媒體認證是親中立委。

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蘇貞昌說，他當行政院長四年多，馬文君不曾找他拜託地方建設，她種種行徑只能用「飼老鼠咬布袋」來形容，而這隻老鼠是南投鄉親用選票選出來，且還讓她當選四屆，現在還被爆出有很多土地房子，且洩密給韓國、擋國防預算，這種人不能再支持她進立法院。

蘇貞昌也說，蔡政府八年來歷經多任行政院長，這八年與以前國民黨執政的八年不一樣，蔡英文執政的台灣年年有餘，國民黨過去執政八年卻年年紅字，因此要選對的人，走對的路，台灣才會一直大進步。

賴清德除了請鄉親不要再投票給洩漏國防機密的馬文君，也強調不能讓國民黨和民眾黨掌握國會，因為藍白掌控立法院之下，台灣史上第一個被罷免的高雄市長韓國瑜就會當立法院長，大家能接受這種院長代表國家出國訪問、接待外賓嗎？

賴清德強調，藍白掌控立法院還會重啟兩岸服貿，讓中國年輕人來台灣就業，讓中國各行各業來台做生意，而且地方黑金政治就會重新回來，不讓藍白掌控國會，就是要讓南投縣兩席區域立委蔡銘軒、蔡培慧當選，讓民進黨在國會過半，繼續推動各種建設，讓每個台灣人生活在更自由、更有保障、更有人權的地方。

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