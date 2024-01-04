賴清德參拜3廟宇 籲挺吳秉叡連任

立法院長游錫堃（前）陪同吳琪銘（後）站在路口拜票，呼籲民眾支持。 （記者董冠怡攝）

2024/01/04 05:30

賴感謝地藏庵在台南大地震伸援手 稱讚吳問政認真、創造地方繁榮

〔記者董冠怡／新北報導〕民進黨總統候選人賴清德昨天下午由立法委員吳秉叡陪同，接連到新北市新莊區地藏庵、慈祐宮、武聖廟三間廟宇參香，他很感謝地藏庵在台南大地震時伸出援手，並稱讚吳秉叡法官出身，懷抱理想從政，創造地方繁榮發展，一定要讓他連任成功。

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賴清德表示，台南大地震時，地藏庵捐助善款幫忙重建，後來他有來廟裡答謝，當年的這份情，一直放在他的心中，也祝福信徒新的一年平安順遂。

賴清德也詢問在場支持者，有沒有看過他與總統蔡英文、副總統候選人蕭美琴合拍的《在路上》這支影片，呼籲還沒看的快去看，他說，蔡英文執政以來，經濟成長，獲得國際社會肯定，不能再走回頭路。

與蔡英文合拍《在路上》 盼不走回頭路

賴清德說，他和蕭美琴會堅定守護台灣的安全，他們兩人對這塊土地有很深的情感，他與蕭美琴會負責接棒把台灣這輛車，繼續駛向正確的方向。

賴清德也稱讚吳秉叡問政認真、具有理想，勤耕基層爭取建設，創造地方繁榮發展，喊話支持吳秉叡連任成功，「賴清德凍蒜！吳秉叡凍蒜！」

參訪蘆洲李宅 承諾守護人權為首要

賴清德昨日也參訪蘆洲李宅，由蘆洲李宅文教基金會董事長李力群導覽「李友邦將軍人權展」。李友邦曾經赴中助國民黨抗日剿匪，打勝仗回台後，卻成為白色恐怖受難者，賴清德向李友邦之子李力群承諾，當選以後，無論國事多麼繁忙，一定把守護人權視作首要之務，也會守護國家安全、發展經濟。

游錫堃拉抬吳琪銘 站路口拜票

民進黨昨天早上在全國各地展開站路口行動，立法院長游錫堃也與新北市第十選區立委候選人吳琪銘站路口拜票。游錫堃表示，目前面臨重要時刻，應站出來展現團結一心，期盼突破選戰僵局，也希望共同守護台灣的民主自由與未來。

吳琪銘說，「支持吳琪銘就是支持游錫堃當院長」，呼籲選民支持「顧台灣、挺民主」的民進黨。正副總統票投「走對的路、選對的人」的綠營候選人賴清德、蕭美琴，立委相挺吳琪銘連任。

蘇巧慧連跑鶯歌、樹林、新莊盼支持

尋求連任的蘇巧慧也分別在鶯歌、樹林、新莊三區接力拜票。她指出，過去七年多來持續站在民眾需求，為地方爭取資源與建設，不只打通新樹鶯堤外便道、爭取鳳鳴簡易車站、鶯歌車站增設十二座電扶梯等硬體方面，她也推行樹林、鶯歌鐵道觀光，與黨團推動TPASS通勤月票，替鄉親省荷包，懇託民眾支持真正有成績且會做事的立委，以及總統勝選、國會過半。

2024立委選舉

總統候選人賴清德（中）稱讚立委吳秉叡（右）懷抱理想從政，創造地方繁榮發展，一定要讓他連任成功。（記者董冠怡攝）

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