台中》台灣美德站出來 綠拚台中全壘打

張廖萬堅在安和路及福科路站路口。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/04 05:30

〔記者陳建志、蔡淑媛、張軒哲、歐素美、蘇金鳳／台中報導〕民進黨昨天在全國同步舉辦「台灣美德站出來全台站路口活動」，台中八個選區候選人，一大早就在各自的選區站路口，親切的跟民眾揮手，甚至有教育團體陪支持的候選人站出來，內政部長林右昌也在陪同拜票時強調，近年總統、院長、部會首長帶給台中的建設講不完，市民都有看到城市的進步，他們希望台中綠營八席全上，揮出全壘打。

昨天第一選區立委候選人蔡其昌與議員施志昌，在外埔區甲東路加油站前揮手拜票，議員楊典忠在清水、王立任也在沙鹿的路口揮手拜票，獲得不少支持者鼓勵；第二選區的林靜儀則是在沙鹿台灣大道七段路口拜票，選民紛紛搖下車窗喊加油。

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幼兒團體感謝張廖萬堅為幼教發聲

第三選區的謝子涵，在大雅區中清與民生路口拜票，現場集結近百位鄉親助陣、拉票；第四選區的張廖萬堅，因長期關心教育，眾多教育、幼兒團體及家長主動陪他，在安和路及福科路口拜票，張廖萬堅擔心聲音太大吵到鄰近住戶，還刻意把麥克風關小聲，陪同的台中市幼兒教育暨福利協會理事長詹春茂表示，感謝他為幼兒教育發聲，爭取提高幼教老師薪資，特別站出來表達支持之心。

第五選區的莊競程也在進化北路與崇德路一段路口拜票，下午又在內政部長林右昌陪同下車隊拜票，針對台中市長盧秀燕指民進黨大咖來台中助選，卻只帶兩串蕉，林右昌回擊「這不是事實！」、「不要因選舉而說出扭曲的話」，這幾年總統、院長、部會首長帶給台中的建設講不完；競爭激烈的第六選區江肇國則在南區台中路、復興路口揮手拜票，下午並由林右昌陪同繼續車隊掃街，全力催票。

第七選區的何欣純，在大里國光路和德芳南路口，許多人比出勝利的「二」表示支持；第八選居的謝志忠，則在同黨的前立委吳富貴及廖芝晏陪同拜票，謝志忠強調，昨天是他連續站路口滿三個月之日，會奮戰到底。

2024總統大選

2024立委選舉

台中第七選區立委候選人何欣純（中），昨天一早在大里國光路和德芳南路口，親切向民眾揮手拜票。（記者陳建志攝）

民進黨立法院蔡其昌拚四連霸，響應台灣美德站出來活動，在路口拜票。（記者張軒哲攝）

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