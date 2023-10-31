參選公職無須放棄中國籍？ 中配參政國籍惹議 立委推修法

徐春鶯於2018年參加南平市委統戰部「兩岸婚姻家庭文化產業研習班」，並接受訪問表示，「我們對國家的認同，對中國人的自豪不會改變。」（圖：台灣基

2023/10/31 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨不分區立委名單考慮納入中國籍配偶徐春鶯，外界質疑徐曾任中國幹部，引發國安疑慮。對此，民進黨立委昨批評民眾黨主席柯文哲：「你到底是為台灣人民負責，還是要對中國主子負責？」所有立委參選人都要放棄雙重國籍，若民眾黨無法自律，罔顧對台灣的社會責任，朝野應討論怎麼用法律約束。

徐春鶯曾任中國幹部 引發國安疑慮

民進黨立委王定宇直言，所有立委要參選，溫玉霞要放棄南非國籍、吳崢要放棄美國國籍，連賴佩霞要選副總統，也要放棄美國國籍，那為何獨獨對台灣威脅最大的中華人民共和國的國籍不用放棄？「這很明顯是一個漏洞，一個Bug」，應趕快立法把中華人民共和國納入不得擁有雙重國籍的範圍。

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鑑於台灣與中國的特殊關係，我國現行法律規定，中國籍人士取得台灣身分證，僅須註銷對岸「戶籍」，不必放棄「國籍」，參選公職也未要求放棄國籍。對此，王定宇表示，他不是反對中籍配偶，而是徐春鶯和中共的政治活動非常密切，如果政黨沒有自律能力，罔顧對台灣的社會責任，「我極度建議國家應把這個洞補起來」。

不得擁有雙重國籍範圍 應納入中國

民進黨立委黃世杰表示，台灣現在也不會有人認為，有中華民國國籍和中華人民共和國國籍是一樣的；台灣主權、國籍和對岸是不能混淆的；「若比照其他國家，我們確實要想辦法來補這個問題」。但這個問題相當複雜，必須討論並凝聚社會共識。

民進黨立委莊瑞雄批評，柯文哲嘴巴說維持現狀是絕大多數人的想法，卻選擇和敵國關係這麼密切的人，就是暗示兩岸同屬一中，挑戰台灣社會的忍受程度。

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