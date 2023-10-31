袍澤情誼、眷屬親情、犯罪集團、網路接觸 中共對台4大滲透管道

國防部指出，近年中共對台滲透管道，主要有「袍澤情誼」、「眷屬親情」、「犯罪集團」、「網路接觸」四大方式。圖為國防部長邱國正昨在立法院外交及國防委員會答詢。（記者朱沛雄攝）

2023/10/31 05:30

國安局示警︰近期目標朝向基層、全面化

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國軍遭中共滲透及洩密案件層出不窮，立法院外交國防委員會昨邀國防部、國安局、調查局等單位，就防止國防機敏外洩報告精進作為。國防部指出，近年中共對台滲透管道，主要區分「袍澤情誼」、「眷屬親情」、「犯罪集團」、「網路接觸」四大方式；國安局也在報告中示警，近期中共對台灣滲透的目標，朝向基層、全面化，手法著重迂迴隱蔽，對國安防護工作形成挑戰。

民進黨立委劉世芳質詢指出，國軍涉共諜案件二○一六年以來幾乎都是輕判，最近才有重判案件。既然軍方認為重判廿年可遏阻共諜，有無其他保防加強作為？國防部長邱國正說，現正強化落實，一有問題不能拖延。除行政程序之外，該法辦就要法辦，絕不會輕易放過，或調整職務就算了。

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國防部提出反制作為

國防部表示，為機先預警、即時防處及阻斷洩密，以「修訂人員安全查核規範」、「查核高風險對象並鼓勵檢舉不法」、「修正軍網檔案管理傳輸流程」做為對應的反制作為。

另，為防杜中共吸收退役軍人及眷屬發展組織，迂迴接觸現職人員，國防部已針對重要軍職眷屬赴中、退役接觸現役及承辦機密業務人員安全調查等制定相關規範，視情節採重懲汰除、限制揭密和管制升遷，涉案者依法偵辦、防治滲透。

國防部指出，運用專案線索清查及自清表白等手段，深入查察出國異常、違法犯紀、財務失衡等高風險對象，並設立檢舉反映專區，鼓勵官兵提供建言和主動檢舉，自二○二一年迄今，司法機關起訴共諜案件涉及現退役官兵，由該部官兵檢舉或線索發掘占八十六．八％，防處作為已見成效。

國防部強調，對於國軍文書、個人、通資及會議保密作為，策訂「國軍專案保密檢查暨資訊防控軟體安裝作法」規範，並對機密資訊安全，全軍公務電腦網域進行資安健檢，研修軍網檔案傳輸作業流程和罰則。

提升誘因鼓勵主動檢舉

國安局報告表示，近期中共對台灣滲透的目標，朝向基層、全面化，手法著重迂迴隱蔽，對國安防護工作形成挑戰，該局為此提升誘因鼓勵主動檢舉，同時依照風險層級篩濾對象，加強關注有異常徵候的人員。

調查局指出，近年中共情工部門積極運用各種管道擴大對台統戰滲透，意圖吸收軍事機關及具接密管道人員，在台發展組織及刺探機密，調查局將強化科技偵蒐能量，包括運用電腦蒐證等偵查技能等。

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