冷眼集》「敗」票有餘

鴻海創辦人郭台銘日前宣布要透過連署參選總統。（記者張嘉明攝）

2023/08/30 05:30

記者鄒景雯／特稿

中文有句老話︰成事不足，敗事有餘。今天來看中國共產黨領導的中國政府，許多作為不斷在印證這俗諺的意義，而且屢試不爽。就拿明年一月台灣又要投票選總統這件事來說，歷經二十八年，至少讓中國在場外見習了七次、如今已是第八次，北京就是堅持在人類文明的進程中折返跑，發心要折騰別人，卻總是在折騰中國自己。

最近台灣政壇有兩個活動，中國都做了敗事有餘的處置。一個是鴻海創辦人郭台銘宣布要透過連署參選總統，這決定不要說在世界民主國家，就是在台灣民選歷史上，都不屬稀奇罕見。一九九六年，就有四組搭檔躬逢其盛，二○○○年甚至有五組人馬下場角逐；統計起來，「一對一」只有兩次，是少數，最多時候是三腳督（三次大選），說明台灣的政治民族性是多元自主，並不強調服從紀律，這是移民社會的特徵，或許還需要更長的時間來沉澱與淬鍊，總之這是台灣的現況。

請繼續往下閱讀...

從而看待郭董想要下場爭取選民支持，這既是他的自由，也是台灣的自由，差別只在各陣營接下來要如何合縱連橫、或是尋求異軍突起，這些都屬於謀略技術層次或是個別政黨的勝負成敗，不會妨礙民主經驗的持續與鞏固，如果參選人有自覺，更可能豐富台灣民主的內涵。何況，選期還有四個半月，有的是時間必須競跑，最後選票上到底印出幾組人的肖像？尚難定論，台灣多數人應該是平常心看待。

偏偏這時候，中共的傳聲筒環球時報居然心緒不寧、按捺不住，以四分之三版的大篇幅報導，責難郭台銘「以戰逼和的起手式？玉石俱焚的大豪賭？」攪動台灣政壇。環時是中共中央直屬單位人民日報主辦的國際新聞報紙，黨性堅強之餘，對外成分居大，至少要顧及一下海外「天氣」，然而環時卻赤裸裸地以「親痛仇快」，讓民進黨坐收「漁翁之利」的用詞，公告（認證）共產黨視民進黨為其仇，早已眾所周知，但視「非綠」為其「親」，比同路人更進一步，進而透露共產黨希望「非綠」整合出一組總統人選的謀台藍圖。這則來自敵國的訊號，白紙黑字傳遞到台灣來，請問有什麼比這個更「敗」票的？

既然把「非綠」當作島內扶植的對象，第二個「敗」票之舉就是拆台北市長蔣萬安的台。蔣萬安二十九日到上海去訪問，一個國民黨的明日之星，不顧選舉時的承諾，不惜背負議會罵名，為兩岸交流做出善意的努力，共產黨好歹要為其「親」鋪陳順利前往的階梯吧？其中最舉手之勞的小惠，就是賣蔣萬安一個面子，這段時間解放軍機艦暫停對台灣周邊進行騷擾，沒想到對岸不僅不給臉，還變本加厲，一早九點不到，戰機與無人機就廿四架次出海，十二架次逾越海峽中線，共艦五艘在海上也沒閒著。如此給國民黨客人下馬威，只能唾面自乾，豈不提供台灣民意思辨的機會：以後誰敢、應不應該繼續去「下作」？

台灣這回要決定的是台灣對外的國家代表，不比地方諸侯，共產黨能夠公然把國民黨等非綠當作囊中物，肆意玩弄其間，這不是一個巴掌的問題，對選票當然會有影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法