今與郭會面？ 侯：沒接到消息

傳侯、郭今天將見面，國民黨總統參選人侯友宜昨表示，他從頭到尾沒有接到消息，消息不知從何而來？（記者塗建榮攝）

2023/08/30 05:30

〔記者盧賢秀、蔡昀容／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘前天宣布參選二○二四年總統，他仍邀約國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲坐下來談，在野陣營的整合看似尚未破局，並傳出侯、郭今天將見面。不過侯昨天卻說，他從頭到尾沒有接到消息，消息不知從何而來？

侯友宜昨天到基隆市進行競選行程，對於何時與郭台銘見面？侯重申，大家都是守護中華民國，為台灣人民的安全打拚，自己是國民黨徵召的總統參選人，會堅定自己的步伐，大家團結一致往前走。

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對於近期有藍營的縣市長及民代陸續表態力挺，侯友宜說「謝謝大家」，所有的藍軍朋友從頭到尾都堅定支持他，他會團結大家的力量面對所有的挑戰，贏得最後勝利。

對於外傳郭台銘日前曾與侯友宜會面，侯昨天受訪說，郭董先前要求兩人的見面都不要對外說，既然郭董自己說了，請大家去請教郭董，一切都尊重郭董的說法。

國民黨主席朱立倫昨天到宜蘭輔選黨籍立委參選人。外界好奇，郭台銘在宣布參選總統前與侯友宜談了什麼？朱立倫表示，尊重當事人，不便講任何話，但他相信侯友宜一定秉持誠心態度，希望整合團結，只要願意見面、願意聯繫，就是好事。

朱也說，郭台銘宣布參選，民進黨已開心慶祝一整晚，他呼籲大家化解爭議，團結一起，別讓民進黨放鞭炮、躺著選，「要讓民進黨趕快站起來，和我們拚一場公平的選戰」。

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