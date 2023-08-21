柯稱無郭柯配 郭：識時務者為俊傑

鴻海創辦人郭台銘昨表示，柯文哲要選到底而且會贏的話，那就選到底，「我們不會逼他」，只是識時務者為俊傑。（記者羅沛德攝）

2023/08/21 05:30

〔記者黃靖媗、黃子暘、賴筱桐／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨日上午回到幼時居住的新北市板橋慈惠宮舉辦「廟口開講」，對現場信眾、支持者表示，希望媽祖保佑、大家支持，他才有機會出來幫大家做事；郭也說，有民眾要他出來選，因為人民不要戰爭，他會在金門藉由和平倡議說清楚。

郭台銘近日勤走基層，不僅在台灣各地舉辦造勢，更提出「主流民意大聯盟」，外界相當關注他是否會投入二○二四總統大選。郭台銘昨日表示，他近期多次舉辦廟口開講，並與里長對談，廟口與里長才代表主流民意，而主流民意希望他怎麼做，他就怎麼做。

請繼續往下閱讀...

郭台銘上週公開邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲一同喝咖啡談話。郭昨天被問到為什麼這兩天突然改口批評侯、柯不團結，郭澄清，他不會批評任何人，主流民意大聯盟的目的是要團結一致對外，和三隻小豬的故事一樣，團結不一定會贏，但不團結一定是輸。

柯文哲十九日受訪時表示，他已告知挺郭派彰化縣議長謝典林「郭柯配」不可能；郭台銘對此回應，柯文哲有辦法解決所有問題的話，「那他就做他的決定」，柯要選到底、而且會贏的話，那就選到底，「我們不會逼他」，只是「識時務者為俊傑」。

郭台銘昨天到新北市板橋區拜廟並與民眾互動，現場民眾詢問郭，既然以「三隻小豬」比喻自己選情，是否已有「豬隊友」整合計畫？郭表示，依照兩黨政治的「鐘擺理論」，每八年就要換一次政黨，目前的主流民意都想換人做做看，他主張的團結合作才剛發酵，讓大家先冷靜一陣子，他主張與侯、柯籌組「主流民意大聯盟」，大家來協調，讓老百姓判斷誰最好，「我聽從民意做最後的選擇」。

郭也說，目前還不曉得三人要怎麼談，若不能體認團結勝選的重要性，最終就是讓民進黨「違反政治常規、違反主流民意」持續勝選。郭並說，「自己不為任何職位」，只想為大家服務，他屬於「人民最大黨」。

郭：板橋大姊 要我出來選

郭台銘並說，昨天上午有一位板橋大姊向他表示，「阿銘你要出來（選）」，因為人民不要戰爭。他說，會在金門藉由和平倡議說清楚，「媽祖也希望兩岸和平，希望北京當局聽聽媽祖心聲」。

另一方面，外傳郭台銘延攬總統府前國策顧問詹啟賢、行政院前院長劉兆玄為其出謀劃策。郭表示，他過去採購BNT疫苗時曾向詹討教，之後偶爾也會與詹打球，僅是朋友、球友，並沒有談到選舉。至於劉兆玄則與他因八八風災災後重建結識，之後劉接任兩岸企業家峰會理事長，曾邀請他擔任副理事長，兩人之間幾乎沒有談論政治。

至於外傳郭台銘有意延攬高雄市前市長韓國瑜的妻子李佳芬擔任副手。郭台銘也鄭重向李佳芬道歉，表示現在謠言滿天飛，他根本沒想過找副手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法