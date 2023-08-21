「藍營在中正萬華要掛了」 郭昭巖憂心

2023/08/21 05:30

〔記者魏瑾筠、蔡思培／台北報導〕台北市第五選區（中正、萬華）國民黨立委參選人遲未定案，有意角逐提名的市議員郭昭巖前（十九）日在黨籍議員群組傳訊稱「國民黨在中正萬華要掛了」，她事後解釋是要傳給黨部反映民意與基層心聲，希望黨部加緊提名作業，卻錯框誤傳。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，提名人選已交由黨中央決定，她也希望盡快確定。

郭昭巖的訊息雖誤傳群組，卻也顯示基層的焦慮；郭昨解釋說，基層民眾又急又氣憤，認為再不提名人，支持者可能因為討厭民進黨轉向其他參選人，這讓她很憂心；同樣爭取提名的議員應曉薇則說，她已經準備好了，所以沒有焦慮心態，若國民黨提名她，一定會贏。

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相較國民黨的懸而未決，無黨籍的于美人與民進黨提名的現任議員吳沛憶，雙姝不時隔空交鋒，火藥味十足；于美人昨表示，理解郭的焦慮，並大酸民進黨參選人吃盡國民黨豆腐、羞辱國民黨提名政策，對於外界傳她與民眾黨合作、國民黨有意禮讓之說，于美人強調，從未有過政黨禮讓她參選的念頭。

藍營認為吳沛憶動作頻頻挖票；吳沛憶昨強調，在地服務不分藍綠、要走出同溫層，為了公眾利益，不分顏色、不分中央地方攜手合作；反批「藍白合」還在猜、還在換、還在喬，「說到底還不都是為了選舉利益」。

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