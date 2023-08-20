星期專論》台灣下任總統大選

◎楊甦棣 Stephen M. Young

2023/08/20 05:30

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

民主台灣即將在明年一月舉行總統和立法委員選舉，籌備工作已經開始升溫。這些選戰往往是喧鬧而激烈的競爭。在憲法允許的兩屆任期結束後，蔡英文總統將於明年春天卸任。在蔡總統執政期間，台灣的民主制度，以及整體經濟的成長和多元化，都取得重大的進展。

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未來十年 台灣經濟產值衝兆美元

在過去的五十年裡，我曾經五度在台灣生活和工作，有幸能夠近距離觀察到其中的一些變化。在我看來，台灣仍然是世界上最具活力的經濟體之一，目前的國內生產毛額（GDP）超過七六○○億美元。展望未來十年，台灣的經濟產值將持續成長到將近一兆美元。這種成長是由高科技產業帶動的，火車頭是台灣半導體巨擘台灣積體電路公司（TSMC）。其他許多蓬勃發展的公司，例如富士康（鴻海精密工業股份有限公司）和巨大機械工業公司（捷安特），也在全球市場上佔有一席之地，足以與世界一流企業競爭。對於一個擁有二三○○萬人口、可以開發的自然資源卻相對稀少的國家來說，這是相當不錯的成就。這有很大一部分必須歸功於台灣擁有眾多技術嫻熟的工程師和管理人員。而在這些專業人才中，又有高出預期的比例是在美國和其他高度開發國家深造。

在即將到來的總統大選中，現任副總統賴清德目前聲勢最高，他長期以來一直是民主進步黨的領袖人物，將代表民進黨出征。至於在野的國民黨，由於傾向於追求與中國共產黨建立更密切的政治聯繫，最近在全國性選舉中陷入苦戰。做為國民黨的形象代言人，國民黨籍的前總統馬英九擁有一定影響力，但他最近訪問中國的表現，可能會讓包括國民黨內部人士在內的許多觀察家不滿，因為他表露出與中國這個龐然大物走得更近的期許。

對台政治野心 習近平毫不掩飾

我們可以確定的是，中國大陸將密切關注事態發展，並希望國民黨獲勝，讓民進黨再次成為在野黨。中國國家主席習近平毫不掩飾他將台灣納入其政治軌道的野心，但對許多東亞鄰國而言，這個目標不僅令人擔憂，也充滿爭議。

順道一提，我發現中華人民共和國與大多數鄰國的關係都動盪不安，包括日本、印度、越南、蒙古和中亞的大部分國家。歷史表明，中國懷抱幾近無限的擴張欲望，伺機而動。台灣只是其虎視眈眈的對象之一，但平心而論，這是習先生最重要的目標。雖然我不喜歡這位專制的中國獨裁者，但由於他堅持要在有生之年解決台灣議題，因此我只能期盼他延年益壽。

今年春天，我有幸參加全球台灣研究中心（GTI）的代表團，訪問這個我鍾愛的島國。在台期間，我們會見許多不同政治立場的重要人物。我們一行在蔡總統的官邸，享受了一頓氣氛輕鬆且沒有時間限制的晚餐，賴副總統也是在座貴賓之一。我們也會見國民黨主席朱立倫，進行卓有成效的意見交流。

有一件事是確定的。就是這場選戰將會十分激烈，非常艱難。很可能會以極小的差距決定最終結果。世界各地的民主友人將對選舉過程報以極大關注。這次選舉也將決定立法院的政治版圖。在立法院得不到多數支持的總統，將在推動其政黨綱領的過程中遭遇重大挑戰。因此事關重大。

賴副總統最近出訪拉丁美洲，往返途中在美國過境停留。這是一個行之有年的慣例。賴清德訪問了紐約和舊金山，會見美國朝野友人。

駐美代表蕭美琴 賴副手熱門人選

雖然這些重要選舉的結果，主要反映的是台灣選民對政治和經濟議題的關切，但也會受到美國、中國，以及日本、菲律賓、越南、印度和南韓等鄰國的密切關注。台灣的大多數鄰邦，仍對北京對其領海和邊界的獨斷主張憂心忡忡。

我還注意到，可敬的台北經濟文化代表處（TECRO）現任駐華盛頓代表蕭美琴，已經成為可能擔任賴清德競選搭檔的熱門人選。我認識美琴已經超過廿五年，我一直非常尊敬她。她在華盛頓政壇的溫室裡表現出色，一旦入選，她將成為民進黨領導階層的優秀成員。北京應該好好研究台灣充滿活力的民主體制，學習如何在困難的區域情勢下，善用其專業和勤奮的人民，建立傲人現代經濟的經驗。

有一件事情是確定的。就是台灣做為一個穩定的年輕民主國家，在強勁經濟成長的支持下穩健發展，將繼續在東亞乃至全球經濟中發揮積極和正面的作用。這個勇往直前的島國在邁向這些選戰和未來的路途中，也將獲得美國的堅定支持。

北京避免孤立 應務實看待兩岸關係

我們只能期盼中國會務實看待兩岸關係。否則北京將會發現自己被大多數鄰國孤立。中國不能指望普廷統治下的俄羅斯會力挺自己，因為莫斯科侵略烏克蘭的戰爭已陷入困境，這場戰爭不僅邪惡，也完全沒有正當性。俄羅斯的經濟舉步維艱；只要它繼續威脅鄰國，蔑視正派行為的全球規範，就無法扭轉它現在面臨的全球抵制。我們不禁好奇，對於普廷先生在區域和全球舞台上的可恥行徑，俄羅斯人民還能容忍多久。

（作者楊甦棣，二○○六年至○九年擔任美國在台協會台北辦事處處長，一○年至一三年擔任美國駐香港及澳門總領事。國際新聞中心陳泓達譯）

台灣做為一個穩定的年輕民主國家，在強勁經濟成長的支持下穩健發展，將繼續在東亞乃至全球經濟中發揮積極和正面的作用。這個勇往直前的島國也將獲得美國的堅定支持。（資料照）

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