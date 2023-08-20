中共宣布在台周邊軍演 國防部痛批：中國霸道、窮兵黷武

中國軍演情況

2023/08/20 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕副總統賴清德十八日結束出訪南美洲邦交國巴拉圭、過境美國行程，返抵國門；中國卻在昨日宣布對台實施軍演，稱是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。我國防部嚴正指出，中共此次藉故發動軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其窮兵黷武心態，坐實軍事擴張霸道本質。

國防部除譴責中共不理性的挑釁行為，並強調面對共軍一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全。總統府發言人林聿禪也說，對於中國軍事動態，國軍與國安團隊都有完整掌握，可以確保國家安全無虞，也請國人放心。

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共機26架次 昨逾越中線及延伸線

中國昨以共軍東部戰區名義宣布對台軍演，指出共軍將在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，在台灣北部、西南海空域開展艦機協同、奪取海空制權、搜潛反潛等科目，檢驗戰區部隊協同作戰和體系對抗能力。

中國官媒「央視軍事」發布影片宣稱，中共東部戰區在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓；多方向、立體式、長時段抵近懾壓，「東部戰區塑造全向圍島進逼之勢」。

國軍備戰不求戰 有能力保衛國家

國防部表示，昨日九時起陸續偵獲中共「空警五○○」預警機、「運九」運輸機、「殲十」戰機、「殲十一」戰機、「殲十六」戰機、「蘇愷三十」戰機及「直九」直升機等各型機計四十二架次出海活動，其中廿六架次逾越中線及延伸線；另共艦八艘配合執行聯合戰備警巡。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統監控應處。

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