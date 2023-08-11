舞群物化女性爭議╱柯媽稱兒沒做壞事 林靜儀：成年人不用爸媽出來

民眾黨活動日前出現舞群穿空服員服裝表演，挨批物化女性，柯媽何瑞英（右）昨在新竹市關帝廟上香時說，柯文哲沒做壞事，面對批評別理會就好。（記者洪美秀攝）

2023/08/11 05:30

〔記者洪美秀、陳政宇／綜合報導〕民眾黨北區姊妹台灣選哲之友會日前舉辦茶會時，因有身穿空服員服裝的舞群跳舞，被批評物化女性，讓柯文哲「仇女」及「厭女」的標籤更難撕掉。對此，柯文哲母親何瑞英昨天在新竹市關帝廟上香、被媒體詢問此事時說，柯文哲沒做壞事，面對批評，沒有關係，不要理會就好。

何瑞英昨接受媒體聯訪表示，她也不知道活動中舞團會穿這樣風格的衣服表演，但都是為熱鬧活動，且其他政黨在辦造勢活動，也會設計造型衣服來穿或表演。

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何瑞英說，柯文哲沒有做壞事，雖然面對批評，不過沒有關係，不要理會就好，也不要回應。她說，她很清楚柯文哲是認真努力的孩子，但看到柯文哲被批評，身為母親還是感到很不捨。

對於柯媽媽護子心切，民進黨立委林靜儀諷刺，成年人出社會這麼久了，找工作過程不用自己的爸媽出來。她表示，柯文哲過去長期以來對多元價值，以及社會的不同處遇者，例如社經地位、教育程度、職業、學生職涯等，都只有非常單一的標準；同樣，柯對於女性也只有非常單一的認知。

她說，很多民眾黨人說這項活動是要幫柯文哲過生日，這根本是「皇帝選妃」，建議柯好好道歉，民眾黨真的沒想過這是不適合的，不需要辯解這麼久。

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