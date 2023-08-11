為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

舞群物化女性爭議╱柯媽稱兒沒做壞事 林靜儀：成年人不用爸媽出來

民眾黨活動日前出現舞群穿空服員服裝表演，挨批物化女性，柯媽何瑞英（右）昨在新竹市關帝廟上香時說，柯文哲沒做壞事，面對批評別理會就好。（記者洪美秀攝）

民眾黨活動日前出現舞群穿空服員服裝表演，挨批物化女性，柯媽何瑞英（右）昨在新竹市關帝廟上香時說，柯文哲沒做壞事，面對批評別理會就好。（記者洪美秀攝）

2023/08/11 05:30

〔記者洪美秀、陳政宇／綜合報導〕民眾黨北區姊妹台灣選哲之友會日前舉辦茶會時，因有身穿空服員服裝的舞群跳舞，被批評物化女性，讓柯文哲「仇女」及「厭女」的標籤更難撕掉。對此，柯文哲母親何瑞英昨天在新竹市關帝廟上香、被媒體詢問此事時說，柯文哲沒做壞事，面對批評，沒有關係，不要理會就好。

何瑞英昨接受媒體聯訪表示，她也不知道活動中舞團會穿這樣風格的衣服表演，但都是為熱鬧活動，且其他政黨在辦造勢活動，也會設計造型衣服來穿或表演。

何瑞英說，柯文哲沒有做壞事，雖然面對批評，不過沒有關係，不要理會就好，也不要回應。她說，她很清楚柯文哲是認真努力的孩子，但看到柯文哲被批評，身為母親還是感到很不捨。

對於柯媽媽護子心切，民進黨立委林靜儀諷刺，成年人出社會這麼久了，找工作過程不用自己的爸媽出來。她表示，柯文哲過去長期以來對多元價值，以及社會的不同處遇者，例如社經地位、教育程度、職業、學生職涯等，都只有非常單一的標準；同樣，柯對於女性也只有非常單一的認知。

她說，很多民眾黨人說這項活動是要幫柯文哲過生日，這根本是「皇帝選妃」，建議柯好好道歉，民眾黨真的沒想過這是不適合的，不需要辯解這麼久。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播