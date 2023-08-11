美前次卿柯拉克：台灣是美國經濟外交戰略核心

美國前國務次卿柯拉克（左）昨拜會蔡英文總統時表示，台灣被美國視為經濟外交的戰略核心。（中央社）

2023/08/11 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨接見美國前國務次卿柯拉克，蔡英文期盼台灣和美國持續透過各項對話機制，深化合作交流，盡快簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），為雙方投資往來創造更多利基。柯拉克則表示，由於台灣的自由民主、科技創新等成就，且是美國不可或缺的夥伴，而被視為美國經濟外交的戰略核心。

蔡籲簽「避免雙重課稅協定」

蔡英文說，三年前，柯拉克擔任美國國務院次卿，代表美國政府訪問台灣，參加李登輝前總統的追思禮拜，展現出美國對台灣的支持。今年六月「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定已完成簽署，這是四十多年來台美結構最完整貿易協定。她並重申，面對威權主義擴張，台灣也會持續跟美國攜手合作，為區域和全球的和平繁榮做出貢獻。

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柯拉克表示，他這次來台的身分，不僅是駐美大使蕭美琴所稱「台灣的頭號好朋友」，也是全球科技安全委員會及普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席，共同宗旨是「科技必須促進自由」。

柯拉克提到，他前次訪台是以美國國務院次卿的身分，負責美國的經濟外交，制定美國的全球經濟安全戰略，以促進成長、加強國家安全和反制威權侵略。基於三個原因，美國將台灣置於這個戰略的核心。首先，台灣是民主燈塔和自由化身，啟發其他國家；其次，台灣在科技創新方面的卓越成就，證明了自由社會的成就；第三，台灣是美國的真朋友，也是促進自由不可或缺的夥伴。

柯拉克指出，台灣並不孤單，因為民主國家除了互相支持，也享有經濟、科技、科學及國家安全等共同利益。他正透過民間部門持續進行外交工作，約一年前創立的普渡大學「柯拉克科技外交研究院」，結合科技專業、矽谷戰略與外交政策工具，讓可信賴技術的創新及採用加速發展。

柯拉克接著說，基於信任原則，他們建立了乾淨網路聯盟，相信守護自由的關鍵，是透過可信賴的技術來確保高科技的安全。這也是美國國會委託柯拉克研究院領導全球科技安全委員會的原因，集結來自美國及其盟友的公私部門領袖，制定明確的全球科技安全戰略，確保科技服務人類，而不是被威權政體拿來做為攻擊我們的武器，數位發展部部長唐鳳則代表台灣成為委員之一。

柯拉克指出，全球科技安全戰略的一項關鍵任務是強化台灣的繁榮、國際地位與主權，因此，柯拉克研究院正在籌建「台灣創新與繁榮中心」（TCIP）。若沒有強大、有韌性且自由的台灣，世界各地的自由都將受到威權主義的威脅。

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