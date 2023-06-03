大安區立委合作苗博雅？ 綠基層籲推黨內人才

2023/06/03 05:30

謝佩芬、簡舒培積極爭取 張茂楠評估賴清德下週應可決定人選

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕民進黨在台北市立委選舉僅剩第六選區（大安區）尚未底定，但黨中央有意禮讓社民黨市議員苗博雅，引起部分黨內基層反彈，替有意參選的民進黨國際部主任謝佩芬、民進黨市議員簡舒培抱不平；台北市黨部主委張茂楠受訪表示，大安區目前較有爭議，黨中央希望擴大組「民主大聯盟」，但他身為市黨部主委仍支持同黨的同仁出來選，他評估黨主席賴清德會盡快決定人選，預計下週可出爐。

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藍營林奕華、羅智強 有落跑爭議

台北市大安區過去是藍營票倉，長期由國民黨贏得立委席次，二○一二年由國民黨立委蔣乃辛打贏民進黨立委候選人趙士強，雙方差距過半，二○一六年民進黨禮讓當時為綠黨及社民黨聯合推派的立委范雲，雖然民進黨和小黨結合，但蔣乃辛仍大勝。

二○二○年民進黨派出謝佩芬對戰國民黨立委候選人林奕華，最後林奕華仍勝出；如今林奕華轉職當副市長，導致大安區近一年的時間沒立委，本次的國民黨大安區立委參選人羅智強當議員時也辭職打算選桃園市長，此次對民進黨來說可主攻「落跑」，形勢上比往年更有利。

簡、謝︰盼黨中央回應地方心聲

簡舒培受訪表示，地方的聲音及自身的意願，她都已表達，尊重黨中央的決定；謝佩芬則表示，她仍積極持續爭取，基層皆希望民進黨中央提自己黨內的人，盼黨中央能回應基層心聲。

苗︰非藍大聯盟 找出最適合人選

苗博雅受訪指出，今年三月曾提出在大安區應組非藍大聯盟，找出最有希望擊敗國民黨的人選，既然主動提出此構想，也有和理念相同的友黨做溝通，接下來看用任何方式，甚至民調她都能接受。

秦慧珠︰綠拉攏苗 開拓黨外票源

國民黨議員秦慧珠認為，民進黨在大安區應栽培深耕在地的議員簡舒培，不去栽培自己人，而拉攏議員苗博雅，是希望拿到非民進黨的選票，她也聽說張茂楠之前想選北松山、中山區，但被黨中央嫌年紀太大、形象不好進而打槍，最後派出前副秘書長林飛帆，她為這些深耕地方的民代十分抱不平。

張茂楠回應，確實先前有決心參選北松山、中山區，做好準備與填好表格，黨中央認為還是給他們做統一的配置，他就認為若有更合適人選出現，就不一定要他出來，因為當時以為沒有人出戰，他也都符合參選資格，過去又是此選區議員，他不希望外界覺得民進黨在此選區不戰而降，才會有出來選的想法。

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