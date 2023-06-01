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    首頁　>　政治

    民進黨合作李正皓 基層788人連署籲慎思

    民進黨在新北市永和區與無黨籍李正皓合作，綠營基層788人連署，籲黨中央慎重考慮。（資料照）

    民進黨在新北市永和區與無黨籍李正皓合作，綠營基層788人連署，籲黨中央慎重考慮。（資料照）

    2023/06/01 05:30

    〔記者陳政宇、吳柏軒／台北報導〕民進黨二○二四立委選舉在新北市永和區與無黨籍李正皓合作，但李的性平爭議持續延燒。綠營國會與議會助理、政治工作者及支持者發起連署，共七八八人參與並發布共同聲明，提出「黨中央請慎重考慮是否與李正皓合作」、「合作及徵召的機制應更加明確」等兩大訴求。黨內提名策略小組成員、行政院副院長鄭文燦昨受訪表示，尊重黨部及提名策略小組的決定。

    李性平爭議 綠委籲黨中央釐清

    李正皓近日貼出判決書及對話紀錄，強調「沒有偷拍、沒有威脅」，並指前女友因一時氣憤，與國民黨青年團同事合謀抹黑，他要求爆料者應盡舉證責任。不過，李正皓二○一六年曾坦承拿影片威脅對方，是自己不對；女方二○一七年出庭時亦證稱被偷拍，但檢方考量她不提告，且未提相關影片作為證據，全案不起訴處分。

    針對李正皓性平爭議，含民進黨性別部主任李晏榕、立委范雲、吳思瑤、賴品妤亦陸續發聲，籲黨中央應主動釐清真相。

    綠營基層的連署共同聲明指出，李正皓始終在扭曲事實、偷換概念，經地檢署、法院採認的正式證詞與證據，顯示李透過親密影片威脅女性是存在的事實，不是抹黑造謠，更讓社會大眾看到他試圖顛倒黑白、毫無悔改之意。

    聲明強調，「民進黨一直堅守的性別價值不能退縮」，親密關係不只是「私領域」議題，而是公共議題，民進黨是關心性別、與女性站在一起的政黨。

    聲明也呼籲，民進黨的合作及徵召機制應更加明確，可理解選區艱困與奇兵刺客的合作，進而產生選舉策略上的調整，但期待黨中央能審慎選擇不違背黨內價值的人物，避免爭議損害政黨形象。

    最後，聲明強調，作為青年政治工作者，發起這份連署並非為了分裂陣營，而是為了共同的未來，向所有選民辯證民進黨所應堅守的價值。

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