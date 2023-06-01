拜會立院國民黨團》民調落後 侯友宜：歹勢 讓大家憂心了

國民黨總統參選人侯友宜（中）昨拜訪立法院國民黨團，對於民調下滑等疑慮，侯三度鞠躬，並說「歹勢，我會更打拚、更認真」。（記者塗建榮攝）

2023/06/01 05:30

〔記者林欣漢、黃靖媗／台北報導〕國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨拜會立法院國民黨團，對於起步較晚、民調下滑等外界疑慮，侯致詞時三度向在場的黨籍立委鞠躬致謝。他表示，國民黨這一仗有一定要贏的決心，這幾天讓大家很憂心，自己完全能領略到，「歹勢，我會更打拚、更認真」。

眾人高喊凍蒜 展現團結氣勢

侯友宜與國民黨立委「便當會」，包括陳玉珍、林思銘等原先表態支持鴻海創辦人郭台銘的立委都出席，缺席則有傅崐萁、張育美。侯與立委們逐一握手，眾人並一起牽手高喊「凍蒜、政黨輪替、立院過半」，展現團結氣勢。

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侯友宜致詞時，三度向國民黨立委鞠躬致謝。他表示，這幾天他讓大家很憂心，可以看出來，大家對國民黨這一戰抱著一定要贏、絕不能輸的決心，他要和大家說「歹勢，我會更打拚、更認真」。

侯嗆執政黨沒肚量 難容異議

侯表示，執政黨做不好就要輪替，民進黨將帥無能、累死三軍，「我們來承擔，一定做得比民進黨好」。他要拜託立委、國民黨，全台灣的好朋友們，大家凝聚力量，讓國民黨重返執政。

侯友宜說，自己是老實人，不愛罵人，很多事情都是忍耐，一直希望地方和中央同心齊力，讓人民過好日子，但執政黨都不聽地方的聲音。他擔任新北市長五年，多次向中央反映各種問題，但中央都沒有聽他說話，可見執政黨沒有肚量，容不下反對者。

侯強調，他從未反對核電，只要求中央兩件事，核廢料應改為室內貯存，除役後核廢料可以暫放，但不能永久放在新北市，他多次向中央反映，包括前行政院長蘇貞昌到現在的陳建仁，依舊沒有回應。

批大法官提名 沒有反對聲音

侯友宜說，國家和人民利益永遠優先，但民進黨把所有事情抓在自己手裡。他舉大法官提名為例，要有度量、有比例地分配反對的聲音，才是民主。

對於民進黨主席賴清德說二○二四是民主與專制的選擇，侯友宜認為，民主已經是台灣人生活的一部分，「選擇專制的絕對不是我們，而是現在的執政黨。」

立委：侯大隻雞慢啼 比較慢熱

侯友宜與陳玉珍握手後提到，金馬在地緣政治上是非常敏感的地方，自己也是福建過來的「同文同種」，金馬可以建構兩岸和平的溝通橋樑，也是對話交流的最前線。

針對侯友宜民調落後，立委賴士葆表示，侯是「大隻雞慢啼」，侯的引擎較大，熱比較慢，且國民黨的陸軍很強，不用擔心，柯文哲現在看起來滿強，但開打以後就不知道了。

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