傳徵召「雞排妹」選中正萬華 吳沛憶：廣納各方民意最重要

對於徵召「雞排妹」的相關進度，民進黨台北市議員吳沛憶昨表示，據了解目前還在討論溝通當中。（記者楊丞彧攝）

2023/05/28 05:30

〔記者楊丞彧、陳政宇／台北報導〕迎戰二○二四立委選戰，民進黨籌組「民主大聯盟」，徵召黨外「刺客」參選艱困選區立委。台北市中正萬華區傳徵召「雞排妹」鄭家純參選，引發基層與網路熱議，也有許多人為台北市議員吳沛憶抱不平。吳沛憶昨回應說，民進黨是民主政黨，在尋求人選與內部程序上也有相關機制、作法，她相信會有妥善安排。而廣納各方民意，是現階段最重要的事。

對於徵召「雞排妹」的相關進度，吳沛憶表示，據了解目前還在討論溝通當中。吳強調，她向黨中央清楚表達，她有在基層參選的準備，希望為中正萬華區守下這一席的訴求。接下來，就是交給黨內機制，她相信會有妥善安排。

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民進黨新聞部主任張志豪對此也表示，各方人選都還在徵詢階段，也會參採相關意見，現階段任何臆測都沒有必要，過去大選提名策略小組開會並未觸及相關討論，徵召必須經由大選提名策略小組討論，並經黨主席賴清德定奪、經中執會同意才會定案。

吳沛憶受訪表示，民進黨希望推動並組成「民主大聯盟」，用意就是希望吸納社會各界更優秀的人才，或在明年大選願意與民進黨一起爭取社會支持的好戰友、好夥伴。因此，回到最初的目標，才是我們最應關心的。

吳沛憶認為，現階段重點在於，台北市不只是中正、萬華區，包括大安、文山區等比較艱困的選區，本來就需要比較充足的時間，以及廣納多一點的意見，最主要的目標就是為了希望明年大選有最好的結果。

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