侯淡大演講 先問︰有沒有加五分？

新北市長侯友宜昨受邀到淡江大學演講。 （記者翁聿煌攝）

2023/05/27 05:30

〔記者翁聿煌、闕敬倫、許倬勛、施曉光／綜合報導〕新北市長侯友宜昨天受邀到淡江大學大眾傳播系慶祝四十週年活動演講，事前傳出文學院為鼓勵學生出席，參加者期末成績可以加五分，但校方否認，表示這項建議未獲師生支持，不會實施。侯友宜到場時，一開口就問學生「有沒有加五分這件事？」引起一片笑聲。雖然校方說不強制參加、也沒有加分機制，三百個座位仍座無虛席。

淡江大學大傳系慶祝四十週年系慶，舉辦「跨域與永續：人才培育論壇」，侯友宜也是獲邀來賓之一。有學生向本報爆料，指文學院為鼓勵學生踴躍參與，私下通知學生只要出席論壇，期末成績可加五分，質疑學校為拍馬屁，動員學生聆聽侯的演講。

請繼續往下閱讀...

侯友宜受訪表示，活動不算是演講，而是針對跨域與永續人才培育議題，邀請校友返校聊一聊。他強調，學校一定是學術自主，必須給予尊重，希望不要造成校方困擾。

侯友宜也在會場上開玩笑說，他見識到淡江大傳系學生的功力，用「加五分」把學校活動變成全國性議題，還問台下學生「咁嘸可能發生這款代誌？」

向馬請益 臉書貼出合照

侯友宜昨晚也在臉書貼出與前總統馬英九會面的合照，他肯定馬執政期間兩岸關係和平穩定，促進常態交流，表示「和平，需要自信堅定、平等對話；國家，必須振衰起敝、解民所苦」。

侯友宜指出，國家絕不能被政黨及個人綁架，用來攫取個人利益、鞏固權力，卻置國家與人民於險境，中華民國必須走在和平的道路上，關鍵時刻台灣必須改變。

馬英九辦公室也證實，侯友宜二十五日曾來拜訪，兩人深入交換意見，對於中華民國憲法、民主法治的堅持，以及對兩岸和平穩定的堅持，都有高度的共識與信念。

侯友宜今天也將南下高雄展開競選活動，對於是否會見前立法院長王金平、前高雄市長韓國瑜？侯說，到南部除了看看老朋友，也認識更多新朋友，這趟行程不單是請益、也是交流，他是「南部囝仔」，對南部有深厚感情，對於高雄、台南、嘉義、雲林、屏東的未來發展，會聽取大家的意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法