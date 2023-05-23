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    黃健庭斥「保證朱挺郭」造謠 名嘴反批︰藉禱告對郭養套殺

    國民黨秘書長黃健庭。（資料照）

    國民黨秘書長黃健庭。（資料照）

    2023/05/23 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨徵召參選總統失利，國民黨秘書長黃健庭昨表示，有人造謠他「數度在郭台銘家，拉著郭的手禱告，保證黨主席朱立倫沒有改變」等說法，是以他信仰作文章的不實指控；但爆料的媒體人黃光芹在臉書貼文指出，如果沒有黃健庭動輒假上帝之名，黃健庭與朱所設的「局中局」大戲不會成功。

    挺郭派的立委陳玉珍說，黃健庭、黃光芹都沒有惡意，應該是對同一件事有不同的認知，但遊戲規則不清楚的確是事實。一名挺郭派的中常委說，黨中央既已徵召新北市長侯友宜，再去翻舊帳也無助團結。

    國民黨十七日徵召侯友宜代表國民黨參選總統，各種不滿徵召結果的傳聞四起。黃光芹在臉書撰文指「朱立倫斥責郭台銘民調不升反降，都是因為去中南部見了牛鬼蛇神」、「關鍵轉折時，黃健庭數度在郭家，拉著郭的手禱告，保證朱（挺郭）沒有改變」等，引發外界議論。

    黃健庭昨在臉書還原整個徵召過程指出，今年二月八日郭台銘表達參選意願，自己基於秘書長的職責，主動聯絡郭董，約好二月十四日當天下午五點去拜訪郭。

    黃健庭說，由於三年半沒見，心想一定要把握機會為郭台銘禱告；另外還有兩次，則是郭董和朱立倫主席會面結束時一起作的禱告。他強調，自己是虔誠的基督徒，信仰代表他的人格，現在竟然有人造謠，荒謬至極。

    黃光芹昨直言，牛鬼蛇神就是朱立倫說的，不是旁邊人說的。她指出，黃健庭四月十三日說溜嘴指「黨內就是侯友宜了」，同時掰出徵召三階段，即使如此，郭台銘仍對他深信不疑。

    黃光芹說，從二月到五月，黃健庭動輒以上帝之名，對郭台銘「養套殺」，包括二月不准他發文、不准他道歉，四月五日記者會上，還要他承諾一旦不獲提名要挺侯；過程中黃又保證朱立倫「有辦法」、「沒有改變」。黃光芹表示，五月十五日朱郭第一次會面，黃健庭便成為遞黑箱民調、玩虛偽徵詢的老千；「就讓我這個基督徒，來戳穿你這個基督徒的假面」。

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